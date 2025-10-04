LEG Immobilien Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur LEG Immobilien Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die LEG Immobilien Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die LEG Immobilien Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die LEG Immobilien Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der LEG Immobilien Aktie beträgt 61,20€ EUR. Die LEG Immobilien Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -8,59 %.