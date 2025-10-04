    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLEG Immobilien AktievorwärtsNachrichten zu LEG Immobilien

    LEG Immobilien Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

    Foto: Maja Hitij - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur LEG Immobilien Aktie im Überblick.
    3 Analysten empfehlen die LEG Immobilien Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die LEG Immobilien Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die LEG Immobilien Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der LEG Immobilien Aktie beträgt 61,20 EUR. Die LEG Immobilien Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -8,59 %.

    Analysten und Kursziele für die LEG Immobilien Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 78,00 +16,50 % -
    WARBURG RESEARCH - - 01.09.2025
    JEFFERIES 92,00 +37,42 % 05.09.2025
    GOLDMAN SACHS 66,00 -1,42 % 08.09.2025
    BARCLAYS 70,00 +4,56 % 15.09.2025

    LEG Immobilien

    -0,67 %
    +1,51 %
    -1,97 %
    -9,44 %
    -30,01 %
    +9,76 %
    -43,83 %
    -0,85 %
    +58,08 %
    ISIN:DE000LEG1110WKN:LEG111

    Aktie kaufen oder verkaufen LEG Immobilien Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25 Im September `25 haben 5 Analysten die LEG Immobilien Aktie eingestuft.