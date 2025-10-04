Aktie kaufen oder verkaufen
LEG Immobilien Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: Maja Hitij - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur LEG Immobilien Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die LEG Immobilien Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die LEG Immobilien Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die LEG Immobilien Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der LEG Immobilien Aktie beträgt 61,20€ EUR. Die LEG Immobilien Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -8,59 %.
Analysten und Kursziele für die LEG Immobilien Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|78,00€
|+16,50 %
|-
|WARBURG RESEARCH
|-
|-
|01.09.2025
|JEFFERIES
|92,00€
|+37,42 %
|05.09.2025
|GOLDMAN SACHS
|66,00€
|-1,42 %
|08.09.2025
|BARCLAYS
|70,00€
|+4,56 %
|15.09.2025
-0,67 %
+1,51 %
-1,97 %
-9,44 %
-30,01 %
+9,76 %
-43,83 %
-0,85 %
+58,08 %
