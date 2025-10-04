Aktie kaufen oder verkaufen
Vonovia Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Vonovia Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Vonovia Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Vonovia Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vonovia Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia Aktie beträgt 34,83€ EUR. Die Vonovia Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +30,32 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Vonovia Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|31,00€
|+15,97 %
|-
|Goldman Sachs
|41,00€
|+53,39 %
|-
|JEFFERIES
|31,00€
|+15,97 %
|05.09.2025
|GOLDMAN SACHS
|41,00€
|+53,39 %
|08.09.2025
|BARCLAYS
|24,00€
|-10,21 %
|15.09.2025
|BERENBERG
|41,00€
|+53,39 %
|22.09.2025
0,00 %
+3,94 %
+3,18 %
-8,85 %
-19,85 %
+21,13 %
-47,96 %
+11,57 %
+59,01 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte