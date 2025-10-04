    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVonovia AktievorwärtsNachrichten zu Vonovia

    Aktie kaufen oder verkaufen

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Vonovia Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

    Aktie kaufen oder verkaufen - Vonovia Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
    Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Vonovia Aktie im Überblick.
    5 Analysten empfehlen die Vonovia Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Vonovia Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vonovia Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia Aktie beträgt 34,83 EUR. Die Vonovia Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +30,32 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Vonovia SE!
    Short
    28,37€
    Basispreis
    0,18
    Ask
    × 14,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    25,07€
    Basispreis
    0,18
    Ask
    × 14,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analysten und Kursziele für die Vonovia Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 31,00 +15,97 % -
    Goldman Sachs 41,00 +53,39 % -
    JEFFERIES 31,00 +15,97 % 05.09.2025
    GOLDMAN SACHS 41,00 +53,39 % 08.09.2025
    BARCLAYS 24,00 -10,21 % 15.09.2025
    BERENBERG 41,00 +53,39 % 22.09.2025

    Vonovia

    0,00 %
    +3,94 %
    +3,18 %
    -8,85 %
    -19,85 %
    +21,13 %
    -47,96 %
    +11,57 %
    +59,01 %
    ISIN:DE000A1ML7J1WKN:A1ML7J

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 28,07, was eine Steigerung von +4,57% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Analysten Monitor
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen Vonovia Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25 Im September `25 haben 6 Analysten die Vonovia Aktie eingestuft.