Aktie kaufen oder verkaufen
ProSiebenSat.1 Media Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: Matthias Balk - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur ProSiebenSat.1 Media Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die ProSiebenSat.1 Media Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die ProSiebenSat.1 Media Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die ProSiebenSat.1 Media Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die ProSiebenSat.1 Media Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ProSiebenSat.1 Media Aktie beträgt 6,70€ EUR. Die ProSiebenSat.1 Media Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +18,69 %.
Analysten und Kursziele für die ProSiebenSat.1 Media Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|5,00€
|-11,43 %
|-
|Warburg Research
|6,00€
|+6,29 %
|-
|Warburg Research
|6,00€
|+6,29 %
|-
|WARBURG RESEARCH
|6,00€
|+6,29 %
|01.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|8,00€
|+41,72 %
|10.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|8,00€
|+41,72 %
|16.09.2025
|WARBURG RESEARCH
|6,00€
|+6,29 %
|16.09.2025
|BARCLAYS
|5,00€
|-11,43 %
|17.09.2025
|WARBURG RESEARCH
|6,00€
|+6,29 %
|22.09.2025
|JPMORGAN
|11,00€
|+94,86 %
|29.09.2025
-1,05 %
+0,80 %
-24,25 %
-20,43 %
-2,07 %
-21,59 %
-46,87 %
-87,13 %
-34,61 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte