    ProSiebenSat.1 Media Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

    Foto: Matthias Balk - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur ProSiebenSat.1 Media Aktie im Überblick.
    7 Analysten empfehlen die ProSiebenSat.1 Media Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die ProSiebenSat.1 Media Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die ProSiebenSat.1 Media Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die ProSiebenSat.1 Media Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der ProSiebenSat.1 Media Aktie beträgt 6,70 EUR. Die ProSiebenSat.1 Media Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +18,69 %.

    Analysten und Kursziele für die ProSiebenSat.1 Media Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Barclays Capital 5,00 -11,43 % -
    Warburg Research 6,00 +6,29 % -
    Warburg Research 6,00 +6,29 % -
    WARBURG RESEARCH 6,00 +6,29 % 01.09.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 8,00 +41,72 % 10.09.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 8,00 +41,72 % 16.09.2025
    WARBURG RESEARCH 6,00 +6,29 % 16.09.2025
    BARCLAYS 5,00 -11,43 % 17.09.2025
    WARBURG RESEARCH 6,00 +6,29 % 22.09.2025
    JPMORGAN 11,00 +94,86 % 29.09.2025

    ProSiebenSat.1 Media

    -1,05 %
    +0,80 %
    -24,25 %
    -20,43 %
    -2,07 %
    -21,59 %
    -46,87 %
    -87,13 %
    -34,61 %
    ISIN:DE000PSM7770WKN:PSM777

