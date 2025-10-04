Aktie kaufen oder verkaufen
CIE Financiere Richemont Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: Jens Kalaene - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur CIE Financiere Richemont Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die CIE Financiere Richemont Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die CIE Financiere Richemont Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die CIE Financiere Richemont Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der CIE Financiere Richemont Aktie beträgt 165,33€ EUR. Die CIE Financiere Richemont Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -0,82 %.
Analysten und Kursziele für die CIE Financiere Richemont Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC
|145,00€
|-13,02 %
|03.09.2025
|RBC
|145,00€
|-13,02 %
|09.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|190,00€
|+13,98 %
|10.09.2025
|JPMORGAN
|175,00€
|+4,98 %
|18.09.2025
|BARCLAYS
|161,00€
|-3,42 %
|29.09.2025
|UBS
|176,00€
|+5,58 %
|29.09.2025
0,00 %
+4,22 %
+10,45 %
+3,43 %
+19,63 %
+67,39 %
+198,32 %
+130,98 %
+680,80 %
