    CIE Financiere Richemont Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

    Foto: Jens Kalaene - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur CIE Financiere Richemont Aktie im Überblick.
    4 Analysten empfehlen die CIE Financiere Richemont Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die CIE Financiere Richemont Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die CIE Financiere Richemont Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der CIE Financiere Richemont Aktie beträgt 165,33 EUR. Die CIE Financiere Richemont Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -0,82 %.

    Analysten und Kursziele für die CIE Financiere Richemont Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    RBC 145,00 -13,02 % 03.09.2025
    RBC 145,00 -13,02 % 09.09.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 190,00 +13,98 % 10.09.2025
    JPMORGAN 175,00 +4,98 % 18.09.2025
    BARCLAYS 161,00 -3,42 % 29.09.2025
    UBS 176,00 +5,58 % 29.09.2025

    CIE Financiere Richemont

    0,00 %
    +4,22 %
    +10,45 %
    +3,43 %
    +19,63 %
    +67,39 %
    +198,32 %
    +130,98 %
    +680,80 %
    ISIN:CH0210483332WKN:A1W5CV



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
