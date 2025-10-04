Inditex Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Inditex Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die Inditex Aktie zu kaufen. 6 Analysten empfehlen die Inditex Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Inditex Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Inditex Aktie beträgt 45,38€ EUR. Die Inditex Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -6,00 %.