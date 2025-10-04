Aktie kaufen oder verkaufen
Inditex Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: Inditex
Aktuelle Analystenmeinungen zur Inditex Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Inditex Aktie zu kaufen. 6 Analysten empfehlen die Inditex Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Inditex Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Inditex Aktie beträgt 45,38€ EUR. Die Inditex Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -6,00 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Inditex Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|46,00€
|-4,70 %
|-
|BARCLAYS
|43,00€
|-10,92 %
|01.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|55,00€
|+13,94 %
|05.09.2025
|JEFFERIES
|51,00€
|+5,66 %
|05.09.2025
|DZ BANK
|-
|-
|10.09.2025
|RBC
|43,00€
|-10,92 %
|10.09.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|48,00€
|-0,56 %
|10.09.2025
|UBS
|48,00€
|-0,56 %
|10.09.2025
|BERENBERG
|52,00€
|+7,73 %
|10.09.2025
|JEFFERIES
|51,00€
|+5,66 %
|10.09.2025
|JPMORGAN
|50,00€
|+3,58 %
|10.09.2025
|JPMORGAN
|50,00€
|+3,58 %
|10.09.2025
|UBS
|48,00€
|-0,56 %
|11.09.2025
|UBS
|52,00€
|+7,73 %
|16.09.2025
|RBC
|46,00€
|-4,70 %
|28.09.2025
|RBC
|43,00€
|-10,92 %
|31.08.2025
+0,88 %
+7,92 %
+16,24 %
+9,32 %
-7,21 %
+127,96 %
+99,25 %
+57,45 %
+168,17 %
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte