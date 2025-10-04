    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInditex AktievorwärtsNachrichten zu Inditex

    Aktie kaufen oder verkaufen

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Inditex Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

    Aktie kaufen oder verkaufen - Inditex Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
    Foto: Inditex

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Inditex Aktie im Überblick.
    8 Analysten empfehlen die Inditex Aktie zu kaufen. 6 Analysten empfehlen die Inditex Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Inditex Aktie zu verkaufen.

    Das durchschnittliche Kursziel der Inditex Aktie beträgt 45,38 EUR. Die Inditex Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -6,00 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Industria de Diseno Textil SA!
    Long
    43,36€
    Basispreis
    0,55
    Ask
    × 8,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    54,67€
    Basispreis
    0,63
    Ask
    × 7,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analysten und Kursziele für die Inditex Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 46,00 -4,70 % -
    BARCLAYS 43,00 -10,92 % 01.09.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 55,00 +13,94 % 05.09.2025
    JEFFERIES 51,00 +5,66 % 05.09.2025
    DZ BANK - - 10.09.2025
    RBC 43,00 -10,92 % 10.09.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 48,00 -0,56 % 10.09.2025
    UBS 48,00 -0,56 % 10.09.2025
    BERENBERG 52,00 +7,73 % 10.09.2025
    JEFFERIES 51,00 +5,66 % 10.09.2025
    JPMORGAN 50,00 +3,58 % 10.09.2025
    JPMORGAN 50,00 +3,58 % 10.09.2025
    UBS 48,00 -0,56 % 11.09.2025
    UBS 52,00 +7,73 % 16.09.2025
    RBC 46,00 -4,70 % 28.09.2025
    RBC 43,00 -10,92 % 31.08.2025

    Inditex

    +0,88 %
    +7,92 %
    +16,24 %
    +9,32 %
    -7,21 %
    +127,96 %
    +99,25 %
    +57,45 %
    +168,17 %
    ISIN:ES0148396007WKN:A11873

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 50,68, was eine Steigerung von +6,03% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer




    Autor
    Analysten Monitor
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen Inditex Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25 Im September `25 haben 16 Analysten die Inditex Aktie eingestuft.