Zalando Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Zalando Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Zalando Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Zalando Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Zalando Aktie beträgt 44,00€ EUR. Die Zalando Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +64,30 %.
Analysten und Kursziele für die Zalando Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Warburg Research
|52,00€
|+94,17 %
|-
|RBC
|40,00€
|+49,37 %
|07.09.2025
|WARBURG RESEARCH
|52,00€
|+94,17 %
|12.09.2025
|RBC
|40,00€
|+49,37 %
|22.09.2025
|BERENBERG
|44,00€
|+64,30 %
|23.09.2025
|RBC
|40,00€
|+49,37 %
|28.09.2025
|RBC
|40,00€
|+49,37 %
|31.08.2025
-1,33 %
+0,70 %
+17,19 %
-4,59 %
-5,26 %
+36,41 %
-66,41 %
-12,83 %
+15,68 %
