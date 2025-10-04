    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZalando AktievorwärtsNachrichten zu Zalando

    Aktie kaufen oder verkaufen

    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zalando Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

    Aktie kaufen oder verkaufen - Zalando Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
    Foto: Bodo Marks - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Zalando Aktie im Überblick.
    7 Analysten empfehlen die Zalando Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Zalando Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Zalando Aktie beträgt 44,00 EUR. Die Zalando Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +64,30 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Zalando SE!
    Long
    24,99€
    Basispreis
    0,21
    Ask
    × 12,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    28,88€
    Basispreis
    0,21
    Ask
    × 12,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analysten und Kursziele für die Zalando Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Warburg Research 52,00 +94,17 % -
    RBC 40,00 +49,37 % 07.09.2025
    WARBURG RESEARCH 52,00 +94,17 % 12.09.2025
    RBC 40,00 +49,37 % 22.09.2025
    BERENBERG 44,00 +64,30 % 23.09.2025
    RBC 40,00 +49,37 % 28.09.2025
    RBC 40,00 +49,37 % 31.08.2025

    Zalando

    -1,33 %
    +0,70 %
    +17,19 %
    -4,59 %
    -5,26 %
    +36,41 %
    -66,41 %
    -12,83 %
    +15,68 %
    ISIN:DE000ZAL1111WKN:ZAL111

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 28,12, was eine Steigerung von +4,30% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Analysten Monitor
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen Zalando Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25 Im September `25 haben 7 Analysten die Zalando Aktie eingestuft.