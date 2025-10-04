Zalando Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Zalando Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Zalando Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Zalando Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Zalando Aktie beträgt 44,00€ EUR. Die Zalando Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +64,30 %.