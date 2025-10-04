    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLAIQON AktievorwärtsNachrichten zu LAIQON

    Aktie kaufen oder verkaufen

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    LAIQON Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

    Aktie kaufen oder verkaufen - LAIQON Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Aktuelle Analystenmeinungen zur LAIQON Aktie im Überblick.
    8 Analysten empfehlen die LAIQON Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die LAIQON Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der LAIQON Aktie beträgt - EUR. Die LAIQON Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -100,00 %.

    Analysten und Kursziele für die LAIQON Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst - - -
    Analyst - - -
    Analyst - - -
    Analyst - - -
    Holger Steffen - - -
    Analyst - - -
    Analyst - - -
    Analyst - - -

    LAIQON

    +0,72 %
    -6,46 %
    -14,29 %
    +10,24 %
    -6,25 %
    -27,59 %
    -7,52 %
    +146,04 %
    -79,95 %
    ISIN:DE000A12UP29WKN:A12UP2



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Analysten Monitor
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen LAIQON Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25 Im September `25 haben 8 Analysten die LAIQON Aktie eingestuft.