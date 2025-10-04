Aktie kaufen oder verkaufen
LAIQON Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur LAIQON Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die LAIQON Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die LAIQON Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der LAIQON Aktie beträgt - EUR. Die LAIQON Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -100,00 %.
Analysten und Kursziele für die LAIQON Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Holger Steffen
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
+0,72 %
-6,46 %
-14,29 %
+10,24 %
-6,25 %
-27,59 %
-7,52 %
+146,04 %
-79,95 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte