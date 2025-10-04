Uranium Energy Corp gibt Preis für öffentliche Angebotskonzession bekannt

Corpus Christi, Texas, 3. Oktober 2025 – Uranium Energy Corp. (NYSE American: UEC, das „Unternehmen” oder „UEC”) (- https://www.commodity-tv.com/play/uranium-energy-uranium-market-analys ... -) gab heute die Preisgestaltung für eine öffentliche Emission von 15.500.000 Stammaktien zu einem Preis von 13,15 USD pro Aktie (die „Emission”) bekannt. Im Zusammenhang mit dem Angebot hat das Unternehmen dem Konsortialführer eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu 2.325.000 zusätzlichen Stammaktien gewährt.

Der Abschluss des Angebots wird vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen voraussichtlich am 6. Oktober 2025 erfolgen.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für die Beschleunigung der Entwicklung einer neuen, hochmodernen amerikanischen Uranraffinerie und -konversionsanlage durch seine hundertprozentige Tochtergesellschaft United States Uranium Refining & Conversion Corp. („UR&C“) sowie für allgemeine Unternehmenszwecke und als Betriebskapital zu verwenden.

Goldman Sachs & Co. LLC fungiert als alleiniger Konsortialführer für das Angebot.

Das Unternehmen hat eine Registrierungserklärung (einschließlich eines Prospekts) bei der US-Börsenaufsichtsbehörde („SEC“) eingereicht, die mit der Einreichung am 16. November 2022 automatisch in Kraft getreten ist. Das Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines Prospekts und eines Prospektnachtrags, die Teil der Registrierungserklärung sind. Eine Kopie des vorläufigen Prospektnachtrags und des dazugehörigen Prospekts zu diesem Angebot wurde bei der SEC eingereicht. Bevor Sie investieren, sollten Sie den Prospekt in dieser Registrierungserklärung und andere Dokumente, die das Unternehmen bei der SEC eingereicht hat, lesen, um umfassendere Informationen über das Unternehmen und dieses Angebot zu erhalten. Sie können diese Dokumente kostenlos auf der EDGAR-Website der SEC unter www.sec.gov abrufen. Kopien des endgültigen Prospektnachtrags, sobald dieser verfügbar ist, und des dazugehörigen Prospekts im Zusammenhang mit dem Angebot sind bei Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, telefonisch unter 866-471-2526 oder per E-Mail unter prospectus-ny@ny.email.gs.com erhältlich.