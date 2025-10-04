Chartgalerie - Top / Flop Aktien Wochenrückblick Kalenderwoche 40/25
Merck
Performance KW 40/25: +11,85 %
DAX Top 1
Siemens Energy
Performance KW 40/25: +11,56 %
DAX Top 2
Bayer
Performance KW 40/25: +8,29 %
DAX Top 3
Siemens
Performance KW 40/25: +7,34 %
DAX Top 4
Brenntag
Performance KW 40/25: +6,52 %
DAX Top 5
Scout24
Performance KW 40/25: +0,67 %
DAX Flop 1
E.ON
Performance KW 40/25: +0,16 %
DAX Flop 2
Deutsche Bank
Performance KW 40/25: +0,05 %
DAX Flop 3
Heidelberg Materials
Performance KW 40/25: -1,06 %
DAX Flop 4
Commerzbank
Performance KW 40/25: -1,27 %
DAX Flop 5
SILTRONIC AG
Performance KW 40/25: +20,76 %
TecDAX Top 1
Sartorius Vz.
Performance KW 40/25: +13,36 %
TecDAX Top 2
SMA Solar Technology
Performance KW 40/25: +12,68 %
TecDAX Top 3
HENSOLDT
Performance KW 40/25: +11,49 %
TecDAX Top 4
Evotec
Performance KW 40/25: +10,43 %
TecDAX Top 5
freenet
Performance KW 40/25: -0,66 %
TecDAX Flop 1
Bechtle
Performance KW 40/25: -1,41 %
TecDAX Flop 2
Kontron
Performance KW 40/25: -1,68 %
TecDAX Flop 3
AIXTRON
Performance KW 40/25: -3,72 %
TecDAX Flop 4
IONOS Group
Performance KW 40/25: -14,41 %
TecDAX Flop 5
Merck & Co
Performance KW 40/25: +13,26 %
Dow Jones Top 1
Amgen
Performance KW 40/25: +8,94 %
Dow Jones Top 2
Caterpillar
Performance KW 40/25: +6,95 %
Dow Jones Top 3
NVIDIA
Performance KW 40/25: +6,07 %
Dow Jones Top 4
Johnson & Johnson
Performance KW 40/25: +5,98 %
Dow Jones Top 5
JPMorgan Chase
Performance KW 40/25: -1,55 %
Dow Jones Flop 1
Boeing
Performance KW 40/25: -2,94 %
Dow Jones Flop 2
The Home Depot
Performance KW 40/25: -3,21 %
Dow Jones Flop 3
American Express
Performance KW 40/25: -3,28 %
Dow Jones Flop 4
Chevron Corporation
Performance KW 40/25: -4,41 %
Dow Jones Flop 5
Micron Technology
Performance KW 40/25: +19,84 %
US Tech 100 Top 1
Electronic Arts
Performance KW 40/25: +18,51 %
US Tech 100 Top 2
Biogen
Performance KW 40/25: +17,87 %
US Tech 100 Top 3
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Performance KW 40/25: +16,17 %
US Tech 100 Top 4
Lam Research
Performance KW 40/25: +14,56 %
US Tech 100 Top 5
Netflix
Performance KW 40/25: -4,49 %
US Tech 100 Flop 1
Workday (A)
Performance KW 40/25: -4,49 %
US Tech 100 Flop 2
Meta Platforms (A)
Performance KW 40/25: -4,95 %
US Tech 100 Flop 3
Atlassian Registered (A)
Performance KW 40/25: -7,94 %
US Tech 100 Flop 4
MercadoLibre
Performance KW 40/25: -12,58 %
US Tech 100 Flop 5
Siemens Energy
Performance KW 40/25: +11,56 %
E-Stoxx 50 Top 1
argenx
Performance KW 40/25: +11,47 %
E-Stoxx 50 Top 2
Sanofi
Performance KW 40/25: +10,33 %
E-Stoxx 50 Top 3
ASML Holding
Performance KW 40/25: +8,80 %
E-Stoxx 50 Top 4
Bayer
Performance KW 40/25: +8,29 %
E-Stoxx 50 Top 5
ING Group
Performance KW 40/25: -0,52 %
E-Stoxx 50 Flop 1
Banco Santander
Performance KW 40/25: -1,01 %
E-Stoxx 50 Flop 2
UniCredit
Performance KW 40/25: -1,47 %
E-Stoxx 50 Flop 3
ENI
Performance KW 40/25: -2,35 %
E-Stoxx 50 Flop 4
TotalEnergies
Performance KW 40/25: -5,05 %
E-Stoxx 50 Flop 5
Roche Holding
Performance KW 40/25: +11,77 %
SMI Top 1
Novartis
Performance KW 40/25: +6,92 %
SMI Top 2
Lonza Group
Performance KW 40/25: +5,82 %
SMI Top 3
Nestle
Performance KW 40/25: +4,74 %
SMI Top 4
ABB
Performance KW 40/25: +4,62 %
SMI Top 5
Swisscom
Performance KW 40/25: +1,47 %
SMI Flop 1
Partners Group Holding
Performance KW 40/25: +0,97 %
SMI Flop 2
Kuehne + Nagel International
Performance KW 40/25: +0,30 %
SMI Flop 3
UBS Group
Performance KW 40/25: +0,25 %
SMI Flop 4
Holcim
Performance KW 40/25: -0,42 %
SMI Flop 5
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Performance KW 40/25: +9,98 %
ATX Top 1
voestalpine
Performance KW 40/25: +8,70 %
ATX Top 2
Raiffeisen Bank International
Performance KW 40/25: +5,72 %
ATX Top 3
STRABAG
Performance KW 40/25: +5,56 %
ATX Top 4
VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe
Performance KW 40/25: +3,94 %
ATX Top 5
PORR
Performance KW 40/25: -1,22 %
ATX Flop 1
Immofinanz
Performance KW 40/25: -1,25 %
ATX Flop 2
BAWAG Group
Performance KW 40/25: -1,43 %
ATX Flop 3
Wienerberger
Performance KW 40/25: -1,90 %
ATX Flop 4
Lenzing
Performance KW 40/25: -4,83 %
ATX Flop 5
JD Logistics
Performance KW 40/25: +41,42 %
Hang Seng Top 1
Midea Group (H)
Performance KW 40/25: +29,20 %
Hang Seng Top 2
Xinyi Solar Holdings
Performance KW 40/25: +21,10 %
Hang Seng Top 3
WuXi AppTec Ltd. Registered (H)
Performance KW 40/25: +11,67 %
Hang Seng Top 4
Alibaba Group Holding
Performance KW 40/25: +10,39 %
Hang Seng Top 5
Longfor Group Holdings
Performance KW 40/25: -3,44 %
Hang Seng Flop 1
Pop Mart International Group
Performance KW 40/25: -3,48 %
Hang Seng Flop 2
JD Health International
Performance KW 40/25: -3,61 %
Hang Seng Flop 3
Link Real Estate Investment Trust
Performance KW 40/25: -5,12 %
Hang Seng Flop 4
Xiaomi
Performance KW 40/25: -7,87 %
Hang Seng Flop 5
