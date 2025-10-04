Sony Semiconductor Solutions bringt einen RGB-IR-Bildsensor für Überwachungskameras im Fahrzeuginnenraum auf den Markt, der sowohl die branchenweit kleinste Pixelgröße von 2,1 µm als auch die höchste Nahinfrarotempfindlichkeit mit etwa 5 effektiven Megapi

*1 Unter den CMOS-Bildsensoren für Überwachungskameras im Fahrzeuginnenraum. Laut Sony-Research (Stand der Ankündigung am 2. Oktober 2025).

ATSUGI, Japan, 4. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Sony Semiconductor Solutions Corporation (Sony) hat heute die bevorstehende Markteinführung des IMX775 CMOS RGB-IR-Bildsensors bekannt gegeben, der mit einer Pixelgröße von 2,1 µm die branchenweit kleinste [*1] Pixelgröße aufweist und sowohl RGB- als auch IR-Bildgebung auf einem einzigen Chip sowie eine Auflösung von ca. 5 effektiven Megapixeln [*2] bietet. Er wurde für Überwachungskameras im Fahrzeuginnenraum entwickelt.

*2 Basierend auf der Methode zur Spezifizierung der effektiven Pixel des Bildsensors.

Der neue RGB-IR-Bildsensor bietet eine hohe Auflösung von ca. 5 effektiven Megapixeln und ist in der Lage, Weitwinkelbilder des Fahrzeuginnenraums einschließlich Fahrer und Passagiere aufzunehmen. Darüber hinaus bietet er eine hohe Bildqualität sowohl bei der Bildgebung im sichtbaren Licht (RGB) als auch im nahen Infrarotbereich (NIR) bei 940 nm auf einem einzigen Chip mit der branchenweit höchsten[*1] Nahinfrarotempfindlichkeit und dem größten RGB-Dynamikbereich.

Angesichts der steigenden Anforderungen an die Sicherheitsleistung von Kraftfahrzeugen wird es zunehmend erforderlich, dass Fahrzeuge den Zustand des Fahrers überwachen, um sicheres Fahren zu unterstützen und Unfälle zu verhindern. Gesetze und Vorschriften werden immer strenger, was die Bestätigung des Körpertyps, der Körperhaltung und der Verwendung von Sicherheitsgurten durch die Passagiere betrifft, um deren Sicherheit zu gewährleisten. Vor diesem Hintergrund wird der neue Bildsensor zur Sicherheit von Fahrern und Passagieren beitragen und durch eine verbesserte Präzision der Überwachung im Fahrzeuginnenraum zur Unfallvermeidung beitragen.