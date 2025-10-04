Wochenrückblick 40/2025: Meine stärksten Kurstreiber im Depot waren AeroVironment, Rocket Lab, SoFi, LendingClub und KKR. Raketen und Drohnen hui, Finanzwerte pfui... Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich.Ergänzend gebe ich heute eine kurze Übersicht zu den Werten, die in der letzten …



