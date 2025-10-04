Endzeitstimmung! Silber explodiert spektakulär. Silberpreis nun auf 100 USD?

Während der Goldpreis außer Kontrolle geraten ist und Silber spektakulär explodiert, bietet sich bei Brent Öl ein ganz anderes Bild. Der Ölmarkt zittert vor dem morgigen (05. Oktober) Treffen der führenden OPEC+ Staaten. Der markante Rücksetzer von Brent Öl auf unter 65 US-Dollar könnte nur der Auftakt zu einer knackigen Rutschpartie sein. Doch zurück zu Silber, das mit dem Ausbruch über die 48 US-Dollar seiner beeindruckenden Preisrallye ein weiteres Kapitel hinzufügen konnte.

Zum Zeitpunkt der letzten Silber-Kommentierung an dieser Stelle bewegte sich das Ratio bei 81,7; befand sich damals aber bereits auf dem Rückzug. Der Goldpreis beendete die Handelswoche bei etwa 3.885 US-Dollar und Silber bei 48 US-Dollar. Entsprechend beläuft sich die aktuelle Ratio auf etwa 80,9. Der Trend setzt(e) sich demnach fort. Silber weist in der aktuellen Phase ein stärkeres Momentum auf als Gold und entwickelt sich entsprechend dynamischer. Bis zum langfristig relevanten Ratio-Wert von 60 ist es aber noch ein langer Weg.

Es hat sich eine hochexplosive Gemengelage zusammengebraut. Silber befindet sich ohnehin bereits seit geraumer Zeit in einer Phase des Defizits. In den letzten Wochen und Monaten rückte Silber zudem als Alternative zu Gold immer stärker in den Fokus, wenn es für Anleger und Investoren darum ging, sichere Häfen anzusteuern. Gleichzeitig gibt es von fundamentaler Seite Rückenwind.

Der US-Dollar ergeht sich in einer ausgeprägten Schwäche. Von den hausgemachten Problemen einmal abgesehen, die am Nimbus des US-Dollars als Weltleitwährung kratzen, preist der Markt offenkundig zwei Zinssenkungen durch die Fed noch in 2025 ein. Ausdruck der Schwäche: Der wichtige US-Dollar-Index bewegt sich in der Nähe seines 52-Wochen-Tiefs; unfähig Akzente auf der Oberseite zu setzen.

Die für die Betrachtung wichtigen Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen bewegen sich mit 4,12 Prozent nach wie vor auf einem moderaten Niveau, sodass auch von dieser Seite Störfeuer bislang ausbleiben.

Zusammengefasst - Silberpreis nun auf 100 USD?

Der enorme Preisanstieg hat Silber auf ein exponiertes Niveau gehievt. Der Abstand zur 200-Tage-Linie ist beachtlich. Aus charttechnischer Sicht besteht erhebliches Korrekturpotenzial. Eine Korrektur wird irgendwann kommen, doch aktuell gilt „Die Hausse nährt die Hausse“. Belastbare Anzeichen einer oberen Trendwende sind noch nicht auszumachen. Ganz im Gegenteil. Das Erreichen der 50 US-Dollar scheint nur eine Frage der Zeit zu sein. Insofern sollte man bereits über Szenarien diskutieren, wie es nach dem Erreichen weitergehen könnte. Vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage und dem imposanten Momentum sollte es nicht überraschen, wenn Silber einfach durchläuft und die 50 US-Dollar nur eine Zwischenstation darstellen. Bis zu den 100 US-Dollar ist es natürlich noch ein weiter Weg. Aber das dachte man Anfang 2024 auch von einem Goldpreis bei 4.000 US-Dollar. Anfang 2024 notierte Gold bekanntlich bei „nur“ 2.000 US-Dollar.

Es bleibt dabei: Die Musik spielt aktuell im Edelmetallbereich. Aktienindizes, wie Dax, S&P 500 und auch Nasdaq 100, sind längst nicht so stabil, wie sie wirken. Die Aktien von Silberproduzenten, allen voran Fresnillo, Pan American Silver und Hecla Mining, präsentieren sich weiterhin als exzellente Alternativen zu den hochbewerteten Tech-Aktien.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

