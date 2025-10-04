35 Jahre „Tag der deutschen Einheit“ = 35 Jahre Osteuropa-Börsen!

Am 3. Oktober wurde die deutsche Wiedervereinigung mit gemischten Gefühlen gefeiert, denn die Stimmung ist weder in West- noch in Ostdeutschland aufgrund der hohen Energiepreise und der lahmenden Wirtschaft eingetrübt. Viele Deutsche sehen nicht ein, dass 100 Mrd. Euro in die Ukraine gepumpt werden sollen, wenn es in Deutschland noch an allem fehlt. Auch die enormen Ausgaben zur Vorbereitung eines Kriegs mit Russland stoßen mancherorts auf Unverständnis. Die Drohnensichtung an Flughäfen in Dänemark, Norwegen und auch jetzt in Deutschland (München) bringt den CDU-Politiker Kiesewetter dazu, vorzuschlagen, den Spanungsfall auszurufen, was die Freiheitsrechte der Bürger enorm beeinträchtigen würde. Wird hier nicht künstlich ein Popanz aufgebaut, zumal nicht sichergestellt ist, dass es russische Drohnen waren? Trotz der geopolitischen Risiken erreichten die Indices an der Wall Street, aber auch beim DAX neue Allzeit-Hochs. Aber auch Gold ist als „sicherer Hafen“ weiter gefragt, ebenso wie Kryptowährungen.

Was aber bei Anlegern und auch den Medien viel zu wenig Beachtung findet, sind die hervorragenden Chancen, die sich seit dem Mauerfall auch in Osteuropa bieten. 35 Jahre Deutsche Einheit bedeutet auch 35 Jahre Osteuropa-Börsen. Auch in diesem Jahr zählen schon wieder 10 Börsen aus Osteuropa zu den 20 am besten performenden Börsen der Welt, wobei 6 sogar den sehr gut performenden DAX outperformen konnten.

Es lohnt sich also nach wie vor ein Blick auf Osteuropa zu werfen, auch auf Länder wie Georgien und Kasachstan mit den höchsten BSP-Wachstumsraten.

