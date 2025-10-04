    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    DAX – Krisen, welche Krisen? Gelingt der Ausbruch nach oben?

    Die Chancen stehen nicht schlecht, dass sich saisonale Effekte jetzt durchsetzen und die geopolitische Lage zur Seite gedrängt wird.

    Die Marktteilnehmer an der deutschen Börse verhalten sich derzeit so, als gäbe es keine Krisen und keine Zolldiskussion. Auch wenn all diese Probleme nicht gelöst sind und Verhandlungen auf allen Ebenen anhalten, scheinen die Börsianer bereits die Lösung zu antizipieren, so wie es die Börse nun einmal gerne macht. Von der Technik her, befinden sich die Indikatoren im überkauften Bereich und stehen vor Verkaufssignalen. Der Index ist an die nun schon etablierte Widerstandszone gelaufen. Dies sind Anzeichen für ein Scheitern in diesem Bereich. Andererseits beginnt mit dem Oktober die statistisch beste Zeit mit der auch die Jahresendrallye eingeleitet wird, die in den Medien meist erst im Dezember besprochen wird, wenn die Performance fast eingefahren ist. Es kommt also nun darauf an, wieviel Kraft die Marktteilnehmer aufbringen werden, um den Ausbruch gegen die Indikatorenlage zu schaffen. Die Chancen stehen wegen des saisonalen Effektes nicht schlecht, dass der Ausbruch gelingen wird.

    Dow Jones – Abgaben am Freitag könnten bremsend wirken

     

    Der Aufwärtstrend des Dow Jones ist weiterhin beeindruckend. Die Volatilität lässt immer mehr nach und die Indikatoren sind bei einem solchen Trend zu vernachlässigen. Am Freitag wurde eine Shooting-Starähnliche Formation hinterlassen, ähnlich wie vor einigen Tagen. Die letzte führte zu einer Zweitagekorrektur. Dies könnte auch dieses Mal der Fall sein. Solche kleinen Korrekturen sind für den laufenden Trend sehr gut und eine willkommene Verschnaufpause. Auch wenn diese einmal etwas kräftiger ausfallen könnte, wäre technisch betrachtet ein Rückgang bis in den Bereich von 45.000 Punkten kein Problem. Der übergeordnete Aufwärtstrend ist derzeit nicht in Gefahr.

    Gold – Nur eine Frage der Zeit… 4.000 und Korrektur

    Mit dieser Intensität kann auch Gold nicht auf Dauer ansteigen. Eine Korrektur ist unausweichlich. Früher oder später wird es zu Rückgängen kommen, die, wie schon beim Dow Jones erwähnt, für den Trend gesund wären. Die aktuelle geopolitische Lage scheint inzwischen in den Köpfen der Anleger angekommen zu sein, was über weite Strecken dieses Jahres offenbar nicht der Fall war. Somit steht die große runde Zahl ebenso im Raum, wie eine Korrektur. Erfahrungsgemäß werden solche runden Marken oft noch erreicht und getestet, bevor eine Gegenbewegung einsetzt.

     

    Öl – Wie gewonnen so zerronnen

    Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

    Die „Freude“ über den Ausbruch aus dem Dreieck nach oben hielt nicht lange an. Bekanntermaßen haben negierte Formationen die Eigenschaft den Kurs kräftiger in die nicht erwartete Richtung zu bewegen. Mit dem neuen Einbruch wurden die letzten Tiefs unterschritten, was nach der Dow-Theorie eine Bestätigung des Abwärtstrends bedeutet. Die Indikatoren hatten bereits für Bedenken gesorgt, dass der Ausbruch nach oben nicht nachhaltig sein könnte. Nun wurde dies bestätigt. Ob die bevorstehenden Kaufsignale jetzt für ein Halten sorgen, bleibt abzuwarten.

     

    Bitcoin/USD – Läuft es jetzt auf neue Höhen?

    Die Unterstützung hat gehalten und die Kryptowährung konnte sehr schnell wieder in den Bereich der Rekordhochs steigen. Noch wurden diese auf intraday-Basis noch nicht überwunden, die Wahrscheinlichkeit steig aber, dass dies in der kommenden Woche erfolgt. Wie weit es bei der aktuellen Indikatorenlage noch nach oben geht ist fraglich, da diese bereits wieder im überkauften Bereich notieren. Im aktuellen Fall könnte der Ausbruch auf ein neues Top erfolgen und anschließend ein Pull-Back an die Ausbruchszone vollzogen werden. Der übergeordnete Trend scheint sich jetzt wieder zu beschleunigen.

    Quelle Charts: ProRealTime.com

     

    Autor
    Christoph Geyer
    Christoph Geyer ist seit über 40 Jahren im Börsen- und Bankgeschäft tätig und analysiert seit dieser Zeit Aktien, Märkte und Rohstoffe auf technischer Basis. Er ist Autor der Fachbücher „Einfach richtig Geldverdienen mit Technischer Analyse“ und „Einfach richtig Geldverdienen mit MoneyManagement“ erschienen im Wiley-Verlag. In der VTAD (Vereinigung Technischer Analysten Deutschland) ist er stellv. Regionalmanager in Frankfurt und Ausbilder für angehende Technische Analysten.

    Geyer hat den Abschluss für Technische Analysten (CFTe Certified Financial Technician) abgelegt. Nach den beiden 3. Rängen beim Technischen Analysten Award (für 2009 und 2010) der Börsenzeitung hat Geyer im Jahr 2011 den 1. Platz erreicht. Er ist Ausbilder und hält Vorträge und Kundenveranstaltungen. Aktuelle Termine können Sie auf seiner Homepage www.christophgeyer.de finden.

    Verfasst von Christoph Geyer
