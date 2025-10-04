Elliott Wellen Analyse
Gechillte Jahresendrallye in DAX und DJI
Ausgangslage
Der DAX befindet sich in der lila 3 eines Aufwärtsimpulses auf der Jahrhundert-Zeitebene (schwarze 1). Für die schwarze 1 bietet sich eine Zählweise mit entweder mit lila 1=13827, lila 2=11807 und laufender lila 3 (bisher 24638) an.
Aktuelle Entwicklung im DAX
Der Tageschart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten beiden Jahren. Dieser Verlauf zeigt nach dem Abschluss der lila 1=13827 und der überschiessenden lila 2=11807 die laufende lila 3 (bisher 24638). Der Zielbereich einer kurzen impulsiven lila 3 zwischen 16297 und 25634 wurde bereits erreicht und mit dem Anstieg oberhalb 16297 bestätigt. Eine gedehnte lila 3 kann jedoch nicht ausgeschlossen werden.
Die lila 3 befindet sich nach der blauen 1=16537 und blauen 2=14585 in der blauen 3 (bisher 24638). Die blaue 3 kann mehrdeutig interpretiert werden. Es bieten sich folgende Zählweisen an:
Power-Impuls (normale Beschriftung)
Orangene 1=15267, orangene 2=15170, orangene 3=17017, orangene 4=16352, laufende orangene 5 mit grüner 1=18940, grüner 2=17019, lila 1=23477+X, lila 2=18809, laufende lila 3 bisher 24638.
In dieser Zählweise fehlen in der lila 3 mindestens 5 signifikante Hochs (lila 3, grüne 3, grüne 5/orangene 3, blaue 3, blaue 5) und 3 deutliche Abschlussvorboten (lila 4, grüne 4, orangene 4, blaue 4). Der Power-Impuls kennt keine Obergrenze.
Gedämpfter Impuls (umrandete Beschriftung)
Orangene 1=18940, orangene 2=17019, orangene 3 bisher 23477+X, eventuell laufende orangene 4 bisher 18809 bzw. abgeschlossene orangene Alt: 4=21670 (in der IG-Osterindikation) nebst orangener Alt: 5/blauer Alt: 5 bisher 24638.
In dieser Zählweise fehlt in der lila 3 noch ein signifikantes Hoch (blaue 5) und ein deutlicher Abschlussvorbote (blaue 4 derzeit mit 23er Mindestziel 22266 – hellgrüne Fibos).
Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen.
Der DAX befindet sich nach dem Abschluss der überschiessenden lila 2=11807 in der impulsiven lila 3 (bisher 24638 – blauer Pfad), die schon ihren Zielbereich oberhalb 16297 erreicht hat. Die lila 3 befindet sich nach der blauen 1=16537 und blauen 2=14585 in der blauen 3 (bisher 24638; oberhalb 161er Ausdehnung 22237 – blaue Fibos) und kann vielfältig interpretiert werden.
Power-Impuls (normale Beschriftung; Hauptvariante)
Die blaue 3 befindet sich in der grünen 3 und hat bei 23477+X (Indikationsfehler in der JFD-Indikation am 18.3.) die lila 1 markiert. Die lila 2 bzw. deren rote A/W wurde bei 18809 beendet.
Das Mindestziel einer laufenden lila 3 (bisher 24638) liegt bei 24918. Die lila 3 könnte sich nach der orangenen i=24489 und kurzen orangenen ii=23278 (hellgrüne w=23022, hellgrüne x=24638, hellgrüne y=23278) in der orangenen iii (bisher 24536) befinden. Der Zielbereich der orangenen iii (Jahresendrallye) liegt derzeit zwischen 24863 und 27666 (blauer Pfad).
