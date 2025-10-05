Exklusiv: Hamburger Investorentage mit spannenden deutschen Aktien

In Folge 53 berichten Volker Glaser und Lukas Spang von den Hamburger Investorentagen (HIT) 2025, organisiert von Montega am 27. und 28. August in Hamburg. Die Konferenz bot ein volles Lineup mit vom MDAX- bis zum Small- und Micro-Cap-Unternehmen, von etablierten Playern wie IONOS bis zu Turnaround-Geschichten wie Bike24. Wir tauchen ein in die Highlights der Gespräche mit CEOs und CFOs, die Einblicke in Wachstum, Transformation und Marktchancen gaben.

IONOS bleibt mit stabiler Story und moderater EBITDA-Anhebung attraktiv. Trotz Rückschlag auf 37 € ist das Unternehmen mit Fokus auf Cloud Services und KI-Potenzial (z. B. Giga Factory) eine „Free-Cashflow-Maschine“. Rational überzeugte mit hoher Planbarkeit und einer EBIT-Marge von 25-27 %, trotz temporärer Unsicherheiten durch Währungseffekte und Zollthemen. Der CEO zeigte sich ungewohnt bullish, sieht keine disruptiven Risiken und plant ein mittleres einstelliges Wachstum.

Bike24 hat sich aus dem Tief erholt, mit 22 % Umsatzwachstum im Halbjahr und angehobener Prognose. Der Fokus auf Renn- und Gravel-Bikes sowie eine verbesserte Finanzlage machen die Aktie bei 130 Mio. € Börsenwert spannend, auch wenn Konsolidierung möglich ist. HomeToGo glänzt mit dem abgeschlossenen Interhome-Deal, der das Geschäftsmodell zu 55-60 % B2B verschiebt, für höhere Margen und Planbarkeit sorgt. Ziel ist ein EBITDA von 50 Mio. € in 2-5 Jahren.

Friedrich Vorwerk punktet mit einem 42 % gestiegenen Auftragseingang (inkl. Arbeitsgemeinschaften) und Ambitionen für Schweißroboter sowie größere Übernahmen. SAF-Holland und Jost Werke bieten trotz Schrumpfkurs stabile Margen (9-10 %) und attraktive Bewertungen bei einstelligen KGVs. Aumann kämpft mit rückläufigen E-Mobilitäts-Aufträgen, bleibt aber profitabel mit 105 Mio. € Net-Cash und ist nahe dem Cash-Niveau bewertet – ein potenzieller Turnaround. Kapsch, trotz früherer Baustellen wie der deutschen Maut, zeigt mit geregelter Finanzlage und 7-8 % Marktwachstum bis 2030 Potenzial.

Diese Folge liefert tiefe Einblicke in die Strategien und Perspektiven der vorgestellten Unternehmen. Bleibt dran für weitere Analysen und spannende Börsen-Updates!

Die gesamte Folge gibt es hier