Exklusiver Einblick in die Konferenzen der Commerzbank und vom Equity Forum

In Folge 54 tauchen Volker Glaser und Lukas Spang in die Herbstkonferenz des Equity Forums im Hotel Flemings und die Commerzbank/Oddo-Konferenz im Frankfurter Hilton ein, die vom 1. bis 4. September 2025 stattfanden. Beide Events boten geballte Einblicke in die Strategien von DAX-, MDAX- und Small-Cap-Unternehmen, mit Fokus auf Wachstum, Turnaround und Marktperspektiven. Die Gespräche mit CEOs und CFOs lieferten wertvolle Anhaltspunkte für Investoren.

Vossloh überzeugte mit robustem Wachstum, getrieben von Infrastrukturprojekten in den USA, China und Europa. Die Sateba-Übernahme stärkt die Position, und 2026 wird ein Umsatzsprung erwartet, auch ohne Infrastrukturpaket. Implenia profitiert vom deutschen Sondervermögen, das jährliche Investitionen um 50 % steigern könnte (BCG-Studie: 7,8 % Wachstum im Schienenbereich bis 2029). Mit 30 % Umsatzanteil in Deutschland und Projekten in Skandinavien plant Implenia, die Eigenkapitalquote zu erhöhen und Dividenden zu steigern. Steyr Motors zeigt mittelfristiges Potenzial mit Aufträgen für KNDS-Panzer, Südostasien und ein China-Zertifikat (bis 600 Mio. €), trotz Q4-Risiken für 2025 (Prognose: knapp 60 Mio. € Umsatz).

Zeal Network besticht mit konjunkturunabhängigem Geschäft in Games und Social Lottery, mit einer konservativen EBITDA-Prognose (55-60 Mio. €), die Luft nach oben bietet. Tonies enttäuscht mit einer gesenkten Margenprognose (6,5-8 %) durch Zollbelastungen, doch die Toniebox 2 erweitert den Kinder-Markt (2-8 Jahre). König & Bauer zeigt Turnaround-Anzeichen mit stabilem Auftragseingang und Markterwartungen von 50-60 Mio. € beim EBIT in 2026, bleibt aber zyklisch. Lanxess leidet unter der Chemiekrise, doch leere Lager deuten auf ein Q4-Recovery hin. Deutz nutzt starke Marktbedingungen für eine 10 % Kapitalerhöhung, mit Fokus auf Defense (Drohnen, Margen ~30 %).

Nagarro kämpft mit Währungsgegenwind (-18 Mio. €) und Vertrauensverlust, verbessert aber den Cashflow durch reduziertes Factoring. Kontron glänzt mit starkem Defense- und Railway-Geschäft, mit Aussicht auf Aktienrückkäufe nach dem Congatec-Deal. TUI überzeugt mit Kreuzfahrten und Hotels im oberen Preissegment, trotz Schwächen im Volumengeschäft, und einer angehobenen Prognose.

Diese Folge liefert exklusive Einblicke in die Strategien und Perspektiven der vorgestellten Unternehmen. Bleibt dran für weitere Analysen und spannende Updates von der Börse!

