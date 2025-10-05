Aktie kaufen oder verkaufen
UBS Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: lenscap50 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur UBS Group Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die UBS Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die UBS Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der UBS Group Aktie beträgt 36,20€ EUR. Die UBS Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,19 %.
Analysten und Kursziele für die UBS Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMORGAN
|38,00€
|+8,32 %
|08.09.2025
|RBC
|34,00€
|-3,08 %
|10.09.2025
|JEFFERIES
|37,00€
|+5,47 %
|14.09.2025
|JPMORGAN
|38,00€
|+8,32 %
|26.09.2025
|RBC
|34,00€
|-3,08 %
|26.09.2025
