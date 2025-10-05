    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsScout24 AktievorwärtsNachrichten zu Scout24

    Scout24 Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

    Foto: Scout24 SE

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Scout24 Aktie im Überblick.
    5 Analysten empfehlen die Scout24 Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Scout24 Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Scout24 Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Scout24 Aktie beträgt 123,33 EUR. Die Scout24 Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +18,48 %.

    Analysten und Kursziele für die Scout24 Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    UBS 114,00 +9,51 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 132,00 +26,80 % -
    JEFFERIES 100,00 -3,94 % 18.09.2025
    UBS 114,00 +9,51 % 18.09.2025
    JPMORGAN 142,00 +36,41 % 18.09.2025
    RBC 125,00 +20,08 % 19.09.2025
    UBS 113,00 +8,55 % 21.09.2025
    BERENBERG 128,00 +22,96 % 22.09.2025
    JPMORGAN 142,00 +36,41 % 29.09.2025

    Scout24

    0,00 %
    -0,38 %
    -3,98 %
    -8,47 %
    +33,85 %
    +99,23 %
    +38,22 %
    +244,97 %
    +248,16 %
    ISIN:DE000A12DM80WKN:A12DM8

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 109,31, was eine Steigerung von +4,90% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
