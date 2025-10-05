Aktie kaufen oder verkaufen
Scout24 Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Scout24 Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Scout24 Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Scout24 Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Scout24 Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Scout24 Aktie beträgt 123,33€ EUR. Die Scout24 Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +18,48 %.
Analysten und Kursziele für die Scout24 Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|114,00€
|+9,51 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|132,00€
|+26,80 %
|-
|JEFFERIES
|100,00€
|-3,94 %
|18.09.2025
|UBS
|114,00€
|+9,51 %
|18.09.2025
|JPMORGAN
|142,00€
|+36,41 %
|18.09.2025
|RBC
|125,00€
|+20,08 %
|19.09.2025
|UBS
|113,00€
|+8,55 %
|21.09.2025
|BERENBERG
|128,00€
|+22,96 %
|22.09.2025
|JPMORGAN
|142,00€
|+36,41 %
|29.09.2025
0,00 %
-0,38 %
-3,98 %
-8,47 %
+33,85 %
+99,23 %
+38,22 %
+244,97 %
+248,16 %
