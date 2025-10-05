Aktie kaufen oder verkaufen
Ferrari Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Ferrari Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Ferrari Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Ferrari Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Ferrari Aktie beträgt 305,88€ EUR. Die Ferrari Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -28,08 %.
Analysten und Kursziele für die Ferrari Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|484,00€
|+13,80 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|520,00€
|+22,27 %
|-
|UBS
|-
|-
|03.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|-
|-
|15.09.2025
|BERENBERG
|484,00€
|+13,80 %
|15.09.2025
|BERENBERG
|484,00€
|+13,80 %
|18.09.2025
|UBS
|-
|-
|29.09.2025
|RBC
|475,00€
|+11,69 %
|31.08.2025
-1,07 %
+5,33 %
+2,31 %
+3,40 %
+3,50 %
+128,55 %
+177,47 %
+774,56 %
