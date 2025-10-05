Ferrari Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Ferrari Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die Ferrari Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Ferrari Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Ferrari Aktie beträgt 305,88€ EUR. Die Ferrari Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -28,08 %.