    Koninklijke Ahold Delhaize Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

    Foto: picture alliance / PRO SHOTS | Theo van Veenendaal - picture alliance / PRO SHOTS | Theo van Veenendaal

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Koninklijke Ahold Delhaize Aktie im Überblick.
    3 Analysten empfehlen die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Koninklijke Ahold Delhaize Aktie beträgt 34,80 EUR. Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1,55 %.

    Analysten und Kursziele für die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 42,00 +22,56 % -
    JPMORGAN 24,00 -29,97 % 11.09.2025
    JEFFERIES 42,00 +22,56 % 19.09.2025
    JPMORGAN 24,00 -29,97 % 22.09.2025
    JEFFERIES 42,00 +22,56 % 29.09.2025

    Koninklijke Ahold Delhaize

    -0,26 %
    +1,77 %
    +1,27 %
    -2,71 %
    +12,26 %
    +32,61 %
    +35,41 %
    +80,07 %
    +353,85 %
    ISIN:NL0011794037WKN:A2ANT0



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
