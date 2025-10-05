Aktie kaufen oder verkaufen
Koninklijke Ahold Delhaize Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: picture alliance / PRO SHOTS | Theo van Veenendaal - picture alliance / PRO SHOTS | Theo van Veenendaal
Aktuelle Analystenmeinungen zur Koninklijke Ahold Delhaize Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Koninklijke Ahold Delhaize Aktie beträgt 34,80€ EUR. Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1,55 %.
Analysten und Kursziele für die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|42,00€
|+22,56 %
|-
|JPMORGAN
|24,00€
|-29,97 %
|11.09.2025
|JEFFERIES
|42,00€
|+22,56 %
|19.09.2025
|JPMORGAN
|24,00€
|-29,97 %
|22.09.2025
|JEFFERIES
|42,00€
|+22,56 %
|29.09.2025
-0,26 %
+1,77 %
+1,27 %
-2,71 %
+12,26 %
+32,61 %
+35,41 %
+80,07 %
+353,85 %
