Aktie kaufen oder verkaufen
Anheuser-Busch InBev Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: jetcityimage - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Anheuser-Busch InBev Aktie im Überblick.
12 Analysten empfehlen die Anheuser-Busch InBev Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Anheuser-Busch InBev Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Anheuser-Busch InBev Aktie beträgt 70,42€ EUR. Die Anheuser-Busch InBev Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +38,56 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Anheuser-Busch InBev Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|63,00€
|+23,97 %
|10.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|79,00€
|+55,45 %
|15.09.2025
|RBC
|72,00€
|+41,68 %
|16.09.2025
|BERENBERG
|72,00€
|+41,68 %
|17.09.2025
|UBS
|68,00€
|+33,81 %
|17.09.2025
|GOLDMAN SACHS
|72,00€
|+41,68 %
|25.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|79,00€
|+55,45 %
|29.09.2025
|JEFFERIES
|63,00€
|+23,97 %
|29.09.2025
|JPMORGAN
|75,00€
|+47,58 %
|29.09.2025
|UBS
|68,00€
|+33,81 %
|29.09.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|63,00€
|+23,97 %
|30.09.2025
|GOLDMAN SACHS
|71,00€
|+39,71 %
|30.09.2025
-1,21 %
+0,55 %
-1,72 %
-12,41 %
-14,39 %
+11,76 %
+11,27 %
-47,21 %
+49,47 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte