UniCredit Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur UniCredit Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die UniCredit Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die UniCredit Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die UniCredit Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der UniCredit Aktie beträgt 62,40€ EUR. Die UniCredit Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,81 %.