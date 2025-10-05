UniCredit Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktie kaufen oder verkaufen
Aktuelle Analystenmeinungen zur UniCredit Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die UniCredit Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die UniCredit Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die UniCredit Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der UniCredit Aktie beträgt 62,40€ EUR. Die UniCredit Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,81 %.
Analysten und Kursziele für die UniCredit Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|MORGAN STANLEY
|74,00€
|+16,44 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|03.09.2025
|JPMORGAN
|80,00€
|+25,89 %
|08.09.2025
|GOLDMAN SACHS
|80,00€
|+25,89 %
|24.09.2025
|JPMORGAN
|78,00€
|+22,74 %
|29.09.2025
-0,08 %
-1,70 %
-2,73 %
+12,09 %
+69,22 %
+511,66 %
+799,29 %
+129,63 %
+230,82 %
