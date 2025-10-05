Aktie kaufen oder verkaufen
Delivery Hero Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Delivery Hero Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Delivery Hero Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Delivery Hero Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Delivery Hero Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Delivery Hero Aktie beträgt 36,43€ EUR. Die Delivery Hero Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +43,42 %.
Analysten und Kursziele für die Delivery Hero Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JEFFERIES
|40,00€
|+57,48 %
|02.09.2025
|JEFFERIES
|40,00€
|+57,48 %
|05.09.2025
|UBS
|35,00€
|+37,80 %
|08.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|41,00€
|+61,42 %
|10.09.2025
|UBS
|35,00€
|+37,80 %
|12.09.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|30,00€
|+18,11 %
|16.09.2025
|JPMORGAN
|34,00€
|+33,86 %
|16.09.2025
