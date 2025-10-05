Aroundtown Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Aroundtown Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Aroundtown Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Aroundtown Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Aroundtown Aktie beträgt 2,17€ EUR. Die Aroundtown Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -33,09 %.