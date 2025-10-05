Aktie kaufen oder verkaufen
Aroundtown Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: Aroundtown SA
Aktuelle Analystenmeinungen zur Aroundtown Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Aroundtown Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Aroundtown Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Aroundtown Aktie beträgt 2,17€ EUR. Die Aroundtown Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -33,09 %.
Analysten und Kursziele für die Aroundtown Aktie
|Goldman Sachs
|3,00€
|-7,35 %
|-
|BERENBERG
|3,00€
|-7,35 %
|01.09.2025
|GOLDMAN SACHS
|3,00€
|-7,35 %
|08.09.2025
|WARBURG RESEARCH
|4,00€
|+23,53 %
|23.09.2025
