Siemens Healthineers Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Siemens Healthineers Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Siemens Healthineers Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Siemens Healthineers Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers Aktie beträgt 59,17€ EUR. Die Siemens Healthineers Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +24,17 %.