    Aktie kaufen oder verkaufen

    Siemens Healthineers Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

    Foto: Daniel Karmann - picture alliance/dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Siemens Healthineers Aktie im Überblick.
    6 Analysten empfehlen die Siemens Healthineers Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Siemens Healthineers Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers Aktie beträgt 59,17 EUR. Die Siemens Healthineers Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +24,17 %.

    Analysten und Kursziele für die Siemens Healthineers Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    JEFFERIES 60,00 +25,92 % 03.09.2025
    JEFFERIES 60,00 +25,92 % 10.09.2025
    BERENBERG 57,00 +19,62 % 17.09.2025
    BERENBERG 57,00 +19,62 % 24.09.2025
    JEFFERIES 60,00 +25,92 % 25.09.2025
    JPMORGAN 61,00 +28,02 % 25.09.2025

    Siemens Healthineers

    +1,64 %
    +6,00 %
    +2,10 %
    -0,53 %
    -9,63 %
    +7,40 %
    +24,87 %
    +32,36 %
    ISIN:DE000SHL1006WKN:SHL100

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von Analysten Monitor
    Aktie kaufen oder verkaufen Siemens Healthineers Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25 Im September `25 haben 6 Analysten die Siemens Healthineers Aktie eingestuft.