Aktie kaufen oder verkaufen
Siemens Healthineers Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: Daniel Karmann - picture alliance/dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Siemens Healthineers Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Siemens Healthineers Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Siemens Healthineers Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers Aktie beträgt 59,17€ EUR. Die Siemens Healthineers Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +24,17 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Siemens Healthineers Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JEFFERIES
|60,00€
|+25,92 %
|03.09.2025
|JEFFERIES
|60,00€
|+25,92 %
|10.09.2025
|BERENBERG
|57,00€
|+19,62 %
|17.09.2025
|BERENBERG
|57,00€
|+19,62 %
|24.09.2025
|JEFFERIES
|60,00€
|+25,92 %
|25.09.2025
|JPMORGAN
|61,00€
|+28,02 %
|25.09.2025
+1,64 %
+6,00 %
+2,10 %
-0,53 %
-9,63 %
+7,40 %
+24,87 %
+32,36 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte