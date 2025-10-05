Aktie kaufen oder verkaufen
Knorr-Bremse Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: Andreas Gebert - picture alliance / dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Knorr-Bremse Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Knorr-Bremse Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Knorr-Bremse Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Knorr-Bremse Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Knorr-Bremse Aktie beträgt 93,00€ EUR. Die Knorr-Bremse Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,48 %.
Analysten und Kursziele für die Knorr-Bremse Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|91,00€
|+11,04 %
|-
|Warburg Research
|92,00€
|+12,26 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|80,00€
|-2,38 %
|-
|JPMORGAN
|93,00€
|+13,48 %
|07.09.2025
|UBS
|104,00€
|+26,91 %
|08.09.2025
|BERENBERG
|96,00€
|+17,14 %
|22.09.2025
|UBS
|99,00€
|+20,81 %
|24.09.2025
|JPMORGAN
|92,00€
|+12,26 %
|25.09.2025
|WARBURG RESEARCH
|92,00€
|+12,26 %
|26.09.2025
|HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING
|91,00€
|+11,04 %
|30.09.2025
