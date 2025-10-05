    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKnorr-Bremse AktievorwärtsNachrichten zu Knorr-Bremse

    Knorr-Bremse Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

    Foto: Andreas Gebert - picture alliance / dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Knorr-Bremse Aktie im Überblick.
    7 Analysten empfehlen die Knorr-Bremse Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Knorr-Bremse Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Knorr-Bremse Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Knorr-Bremse Aktie beträgt 93,00 EUR. Die Knorr-Bremse Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,48 %.

    Analysten und Kursziele für die Knorr-Bremse Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 91,00 +11,04 % -
    Warburg Research 92,00 +12,26 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 80,00 -2,38 % -
    JPMORGAN 93,00 +13,48 % 07.09.2025
    UBS 104,00 +26,91 % 08.09.2025
    BERENBERG 96,00 +17,14 % 22.09.2025
    UBS 99,00 +20,81 % 24.09.2025
    JPMORGAN 92,00 +12,26 % 25.09.2025
    WARBURG RESEARCH 92,00 +12,26 % 26.09.2025
    HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING 91,00 +11,04 % 30.09.2025

    Knorr-Bremse

    +2,12 %
    +2,22 %
    -5,24 %
    -1,65 %
    +1,38 %
    +83,07 %
    -21,86 %
    -2,67 %
    ISIN:DE000KBX1006WKN:KBX100



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Aktie kaufen oder verkaufen Knorr-Bremse Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25 Im September `25 haben 10 Analysten die Knorr-Bremse Aktie eingestuft.