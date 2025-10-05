Knorr-Bremse Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Knorr-Bremse Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Knorr-Bremse Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Knorr-Bremse Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Knorr-Bremse Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Knorr-Bremse Aktie beträgt 93,00€ EUR. Die Knorr-Bremse Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,48 %.