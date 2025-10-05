Prosus Registered (N) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktie kaufen oder verkaufen
Aktuelle Analystenmeinungen zur Prosus Registered (N) Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Prosus Registered (N) Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Prosus Registered (N) Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Prosus Registered (N) Aktie beträgt 67,40€ EUR. Die Prosus Registered (N) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,20 %.
Analysten und Kursziele für die Prosus Registered (N) Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JEFFERIES
|65,00€
|+5,31 %
|02.09.2025
|UBS
|71,00€
|+15,04 %
|12.09.2025
|JPMORGAN
|67,00€
|+8,55 %
|16.09.2025
|UBS
|71,00€
|+15,04 %
|26.09.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|63,00€
|+2,07 %
|29.09.2025
+0,67 %
+5,48 %
+17,88 %
+31,09 %
+50,85 %
+153,85 %
+67,26 %
+63,06 %
