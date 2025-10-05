Aktie kaufen oder verkaufen
Siemens Energy Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: Sebastian Kahnert - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Siemens Energy Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Siemens Energy Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Siemens Energy Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Siemens Energy Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Siemens Energy Aktie mit verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy Aktie beträgt 62,40€ EUR. Die Siemens Energy Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -40,71 %.
Analysten und Kursziele für die Siemens Energy Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|110,00€
|+4,51 %
|-
|JPMORGAN
|91,00€
|-13,54 %
|01.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|37,00€
|-64,85 %
|03.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|37,00€
|-64,85 %
|05.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|37,00€
|-64,85 %
|26.09.2025
-3,13 %
+12,01 %
+29,12 %
+18,01 %
+221,95 %
+854,41 %
+373,26 %
+390,22 %
