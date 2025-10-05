    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Energy AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Energy

    Aktie kaufen oder verkaufen

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Siemens Energy Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

    Aktie kaufen oder verkaufen - Siemens Energy Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
    Foto: Sebastian Kahnert - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Siemens Energy Aktie im Überblick.
    3 Analysten empfehlen die Siemens Energy Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Siemens Energy Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Siemens Energy Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Siemens Energy Aktie mit verkaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy Aktie beträgt 62,40 EUR. Die Siemens Energy Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -40,71 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Siemens Energy!
    Short
    118,27€
    Basispreis
    1,33
    Ask
    × 7,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    92,85€
    Basispreis
    1,38
    Ask
    × 7,63
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analysten und Kursziele für die Siemens Energy Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 110,00 +4,51 % -
    JPMORGAN 91,00 -13,54 % 01.09.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 37,00 -64,85 % 03.09.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 37,00 -64,85 % 05.09.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 37,00 -64,85 % 26.09.2025

    Siemens Energy

    -3,13 %
    +12,01 %
    +29,12 %
    +18,01 %
    +221,95 %
    +854,41 %
    +373,26 %
    +390,22 %
    ISIN:DE000ENER6Y0WKN:ENER6Y

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 110,51, was eine Steigerung von +4,21% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Analysten Monitor
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen Siemens Energy Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25 Im September `25 haben 5 Analysten die Siemens Energy Aktie eingestuft.