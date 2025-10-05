Siemens Energy Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Siemens Energy Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Siemens Energy Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Siemens Energy Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Siemens Energy Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Siemens Energy Aktie mit verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy Aktie beträgt 62,40€ EUR. Die Siemens Energy Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -40,71 %.