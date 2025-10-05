Siemens Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Siemens Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Siemens Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Siemens Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Siemens Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Aktie beträgt 232,45€ EUR. Die Siemens Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -3,55 %.