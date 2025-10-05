Aktie kaufen oder verkaufen
Siemens Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: Daniel Karmann - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Siemens Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Siemens Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Siemens Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Siemens Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Aktie beträgt 232,45€ EUR. Die Siemens Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -3,55 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Siemens Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|-
|-
|-
|JPMorgan
|300,00€
|+24,48 %
|-
|UBS
|255,00€
|+5,81 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|220,00€
|-8,71 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|230,00€
|-4,56 %
|01.09.2025
|RBC
|230,00€
|-4,56 %
|01.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|230,00€
|-4,56 %
|05.09.2025
|GOLDMAN SACHS
|262,00€
|+8,71 %
|08.09.2025
|JPMORGAN
|300,00€
|+24,48 %
|25.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|230,00€
|-4,56 %
|26.09.2025
|JPMORGAN
|300,00€
|+24,48 %
|31.08.2025
-0,10 %
+7,99 %
+5,20 %
+10,03 %
+34,58 %
+141,85 %
+126,84 %
+233,14 %
+204,72 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte