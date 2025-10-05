Aktie kaufen oder verkaufen
AUTO1 Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: Autohero
Aktuelle Analystenmeinungen zur AUTO1 Group Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die AUTO1 Group Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die AUTO1 Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die AUTO1 Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der AUTO1 Group Aktie beträgt 31,20€ EUR. Die AUTO1 Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1,76 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die AUTO1 Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|34,00€
|+10,89 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|32,00€
|+4,37 %
|04.09.2025
|RBC
|30,00€
|-2,15 %
|18.09.2025
|UBS
|34,00€
|+10,89 %
|21.09.2025
|BERENBERG
|26,00€
|-15,20 %
|22.09.2025
+2,06 %
+6,16 %
+15,08 %
+14,31 %
+207,41 %
+369,11 %
-19,84 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte