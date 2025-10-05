Aktie kaufen oder verkaufen
Porsche AG Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: Marijan Murat - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Porsche AG Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die Porsche AG Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Porsche AG Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Porsche AG Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Porsche AG Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Porsche AG Aktie beträgt 43,86€ EUR. Die Porsche AG Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,83 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Porsche AG Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|40,00€
|-6,21 %
|-
|UBS
|45,00€
|+5,51 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|50,00€
|+17,23 %
|-
|JPMORGAN
|64,00€
|+50,06 %
|09.09.2025
|BERENBERG
|48,00€
|+12,54 %
|18.09.2025
|RBC
|43,00€
|+0,82 %
|19.09.2025
|JEFFERIES
|47,00€
|+10,20 %
|19.09.2025
|JEFFERIES
|40,00€
|-6,21 %
|21.09.2025
|UBS
|45,00€
|+5,51 %
|21.09.2025
|DZ BANK
|-
|-
|22.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|39,00€
|-8,56 %
|22.09.2025
|WARBURG RESEARCH
|41,00€
|-3,87 %
|22.09.2025
|JPMORGAN
|64,00€
|+50,06 %
|22.09.2025
|BERENBERG
|48,00€
|+12,54 %
|23.09.2025
-0,35 %
+1,56 %
-3,36 %
-0,39 %
-38,86 %
-47,98 %
-55,57 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte