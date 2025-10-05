TUI Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur TUI Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die TUI Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die TUI Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die TUI Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der TUI Aktie beträgt 9,89€ EUR. Die TUI Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +27,76 %.