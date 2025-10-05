Aktie kaufen oder verkaufen
TUI Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: Soeren Stache - dpa-Zentralbild/dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur TUI Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die TUI Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die TUI Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die TUI Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der TUI Aktie beträgt 9,89€ EUR. Die TUI Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +27,76 %.
Analysten und Kursziele für die TUI Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|9,00€
|+16,28 %
|-
|Barclays Capital
|12,00€
|+55,04 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|11,00€
|+42,12 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|7,00€
|-9,56 %
|23.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|7,00€
|-9,56 %
|23.09.2025
|UBS
|9,00€
|+16,28 %
|23.09.2025
|BARCLAYS
|12,00€
|+55,04 %
|23.09.2025
|JPMORGAN
|13,00€
|+67,96 %
|23.09.2025
|UBS
|9,00€
|+16,28 %
|29.09.2025
