Aktie kaufen oder verkaufen
AIR France - KLM Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: Jakub Porzycki - picture alliance / NurPhoto
Aktuelle Analystenmeinungen zur AIR France - KLM Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die AIR France - KLM Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die AIR France - KLM Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der AIR France - KLM Aktie beträgt 12,20€ EUR. Die AIR France - KLM Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +6,23 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die AIR France - KLM Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|14,00€
|+21,90 %
|08.09.2025
|BARCLAYS
|12,00€
|+4,48 %
|11.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|12,00€
|+4,48 %
|12.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|12,00€
|+4,48 %
|15.09.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|11,00€
|-4,22 %
|18.09.2025
-0,04 %
-2,55 %
-9,75 %
+15,75 %
+42,79 %
-10,17 %
-21,99 %
-62,83 %
-88,20 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte