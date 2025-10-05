    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAIR France - KLM AktievorwärtsNachrichten zu AIR France - KLM

    AIR France - KLM Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

    Foto: Jakub Porzycki - picture alliance / NurPhoto

    Aktuelle Analystenmeinungen zur AIR France - KLM Aktie im Überblick.
    5 Analysten empfehlen die AIR France - KLM Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die AIR France - KLM Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der AIR France - KLM Aktie beträgt 12,20 EUR. Die AIR France - KLM Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +6,23 %.

    Analysten und Kursziele für die AIR France - KLM Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    UBS 14,00 +21,90 % 08.09.2025
    BARCLAYS 12,00 +4,48 % 11.09.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 12,00 +4,48 % 12.09.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 12,00 +4,48 % 15.09.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 11,00 -4,22 % 18.09.2025

    AIR France - KLM

    -0,04 %
    -2,55 %
    -9,75 %
    +15,75 %
    +42,79 %
    -10,17 %
    -21,99 %
    -62,83 %
    -88,20 %
    ISIN:FR001400J770WKN:A3EJGH

    Im September `25 haben 5 Analysten die AIR France - KLM Aktie eingestuft.