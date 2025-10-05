Aktie kaufen oder verkaufen
Novo Nordisk Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: Novo Nordisk A/S
Aktuelle Analystenmeinungen zur Novo Nordisk Aktie im Überblick.
11 Analysten empfehlen die Novo Nordisk Aktie zu kaufen. 8 Analysten empfehlen die Novo Nordisk Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Novo Nordisk Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Novo Nordisk Aktie beträgt 444,74€ EUR. Die Novo Nordisk Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +778,23 %.
Analysten und Kursziele für die Novo Nordisk Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|425,00€
|+739,26 %
|-
|Bernstein
|540,00€
|+966,35 %
|-
|UBS
|340,00€
|+571,41 %
|01.09.2025
|JPMORGAN
|500,00€
|+887,36 %
|03.09.2025
|UBS
|340,00€
|+571,41 %
|05.09.2025
|UBS
|340,00€
|+571,41 %
|08.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|540,00€
|+966,35 %
|08.09.2025
|UBS
|340,00€
|+571,41 %
|10.09.2025
|JPMORGAN
|500,00€
|+887,36 %
|10.09.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|600,00€
|+1.084,83 %
|11.09.2025
|UBS
|340,00€
|+571,41 %
|15.09.2025
|UBS
|340,00€
|+571,41 %
|15.09.2025
|BERENBERG
|425,00€
|+739,26 %
|16.09.2025
|UBS
|340,00€
|+571,41 %
|17.09.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|600,00€
|+1.084,83 %
|18.09.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|600,00€
|+1.084,83 %
|18.09.2025
|JPMORGAN
|500,00€
|+887,36 %
|18.09.2025
|UBS
|340,00€
|+571,41 %
|22.09.2025
|JPMORGAN
|500,00€
|+887,36 %
|29.09.2025
+1,34 %
+4,52 %
+3,90 %
-15,80 %
-51,97 %
-0,99 %
+70,02 %
+103,61 %
+2.923,28 %
