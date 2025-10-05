Aktie kaufen oder verkaufen
Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Aktie zu verkaufen. 4 Analysten empfehlen die Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Aktie beträgt 333,09€ EUR. Die Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +inf %.
Analysten und Kursziele für die Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|340,00€
|+inf %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|340,00€
|+inf %
|-
|JEFFERIES
|371,00€
|+inf %
|04.09.2025
|UBS
|353,00€
|+inf %
|04.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|410,00€
|+inf %
|10.09.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|340,00€
|+inf %
|11.09.2025
|JEFFERIES
|340,00€
|+inf %
|15.09.2025
|RBC
|420,00€
|+inf %
|16.09.2025
|JEFFERIES
|340,00€
|+inf %
|24.09.2025
|DZ BANK
|-
|-
|25.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|410,00€
|+inf %
|29.09.2025
-
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen