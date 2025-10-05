    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsAnalysenvorwärtsNachricht

    Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Aktie im Überblick.
    5 Analysten empfehlen die Aktie zu verkaufen. 4 Analysten empfehlen die Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Aktie zu kaufen.

    Das durchschnittliche Kursziel der Aktie beträgt 333,09 EUR. Die Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +inf %.

    Analysten und Kursziele für die Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 340,00 +inf % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 340,00 +inf % -
    JEFFERIES 371,00 +inf % 04.09.2025
    UBS 353,00 +inf % 04.09.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 410,00 +inf % 10.09.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 340,00 +inf % 11.09.2025
    JEFFERIES 340,00 +inf % 15.09.2025
    RBC 420,00 +inf % 16.09.2025
    JEFFERIES 340,00 +inf % 24.09.2025
    DZ BANK - - 25.09.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 410,00 +inf % 29.09.2025

    Analysten Monitor
    Analysten Monitor ist ein Format von wallstreetONLINE, das automatisierte und tagesaktuell dynamische Inhalte liefert – mit einem klaren Schwerpunkt auf Analystenmeinungen und deren Veränderungen über ein breites Spektrum an Aktien. Ob Kursziele, Buy-/Hold-/Sell-Empfehlungen oder Rating-Durchschnitte – Analysten Monitor bündelt diese Daten objektiv und prägnant und liefert Anlegern so einen schnellen Überblick über die Einschätzungen professioneller Analysten.
