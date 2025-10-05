AUMOVIO Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur AUMOVIO Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die AUMOVIO Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die AUMOVIO Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die AUMOVIO Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der AUMOVIO Aktie beträgt 47,20€ EUR. Die AUMOVIO Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +29,39 %.