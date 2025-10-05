Aktie kaufen oder verkaufen
AUMOVIO Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `25
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur AUMOVIO Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die AUMOVIO Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die AUMOVIO Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die AUMOVIO Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der AUMOVIO Aktie beträgt 47,20€ EUR. Die AUMOVIO Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +29,39 %.
Analysten und Kursziele für die AUMOVIO Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|52,00€
|+42,54 %
|-
|JPMORGAN
|52,00€
|+42,54 %
|18.09.2025
|UBS
|44,00€
|+20,61 %
|18.09.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|50,00€
|+37,06 %
|19.09.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|38,00€
|+4,17 %
|23.09.2025
