Elon Musk: Erster Mensch mit über 500 Milliarden – Rekord und Herausforderungen!

Musks Vermögen entspricht nun etwa 1,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) der USA, was ihn zum reichsten Menschen aller Zeiten im Verhältnis zum nationalen Wirtschaftswachstum macht. Zum Vergleich: Rockefellers Vermögen entsprach 1937 etwa 1,5 Prozent des damaligen BIP. Aktuell liegt das US-BIP bei rund 30,49 Billionen US-Dollar.

Elon Musk hat als erster Mensch ein Vermögen von über 500 Milliarden US-Dollar erreicht und damit den bisherigen Rekordhalter John D. Rockefeller überholt. Dieser Meilenstein wurde durch einen signifikanten Anstieg des Tesla-Aktienkurses ermöglicht, der Musks Vermögen um etwa neun Milliarden US-Dollar steigerte. Musk hält über zwölf Prozent der Tesla-Aktien, die derzeit mit rund 1,5 Billionen US-Dollar bewertet werden, was ihm etwa 191 Milliarden US-Dollar einbringt. Darüber hinaus besitzt er 42 Prozent an SpaceX, was weitere 168 Milliarden US-Dollar ausmacht. Trotz eines Verkaufsrückgangs von 22 Prozent in Europa stieg der Aktienkurs von Tesla in den letzten zwei Wochen um etwa 33 Prozent, teilweise aufgrund eines milliardenschweren Aktienkaufs durch Musk.

Trotz seines enormen Reichtums könnte Musk in Zukunft Schwierigkeiten haben, mit Unternehmen wie OpenAI zu konkurrieren, deren Bewertung kürzlich auf 500 Milliarden US-Dollar geschätzt wurde. Analysten warnen, dass Musks Unternehmen, insbesondere xAI, möglicherweise nicht über ausreichendes Kapital verfügen, um mit den führenden KI-Unternehmen mitzuhalten. xAI wird derzeit auf 75 Milliarden US-Dollar geschätzt, mit Berichten über eine mögliche Kapitalerhöhung auf 200 Milliarden US-Dollar. SpaceX, das Musk 2002 gründete, hat kürzlich eine Bewertung von etwa 400 Milliarden US-Dollar erreicht und plant, im kommenden Jahr fünf unbemannte Raumschiffe zum Mars zu schicken.

Zusätzlich hat Tesla im letzten Quartal einen Absatzrekord erzielt, mit einem Anstieg der Auslieferungen um 7,4 Prozent auf 497.099 Fahrzeuge, trotz vorheriger Rückgänge. Analysten hatten mit einem Rückgang gerechnet, jedoch profitierten die Verkaufszahlen von vorgezogenen Käufen aufgrund auslaufender US-Subventionen. Dennoch bleibt die Frage, wie sich diese vorgezogenen Käufe auf den Absatz in den kommenden Quartalen auswirken werden. Musk selbst hat bereits auf mögliche harte Quartale hingewiesen, während er die Bedeutung des Autoverkaufs für Tesla herunterspielt und die Zukunft des Unternehmens in Robotaxis und humanoiden Robotern sieht.

In Europa hingegen sieht sich Tesla mit einem dramatischen Rückgang der Neuzulassungen konfrontiert, was die Herausforderungen für das Unternehmen weiter verstärkt.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,42 % und einem Kurs von 429,8EUR auf Nasdaq (04. Oktober 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.