Ölpreise stabilisieren sich: Opec+-Treffen könnte die Richtung ändern!
Am Freitag haben die Ölpreise eine vorübergehende Stabilisierung erfahren, nachdem sie in den vorangegangenen Handelstagen deutlich gefallen waren. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete 64,34 US-Dollar, was einem Anstieg von 23 Cent im Vergleich zum Vortag entspricht. Auch der Preis für die US-Sorte WTI stieg um 21 Cent auf 60,69 Dollar. Diese Erholung kommt jedoch nach einem signifikanten Rückgang, bei dem Brent-Öl seit Montag um mehr als vier Dollar pro Barrel gefallen ist. Die aktuelle Wochenbilanz deutet auf die schwächste Entwicklung seit Juni hin, was auf Spekulationen über eine mögliche Erhöhung der Fördermenge durch den Opec+-Verbund zurückzuführen ist.
Die Anleger blicken gespannt auf ein bevorstehendes Treffen der Opec+-Mitglieder am Wochenende, da der Verbund in der Vergangenheit mehrfach die Fördermengen angehoben hat. Die Opec selbst hat jedoch betont, dass noch keine Entscheidungen getroffen wurden. Die Internationale Energieagentur (IEA) hat zudem gewarnt, dass der Ölmarkt im kommenden Jahr voraussichtlich mit einem hohen Überschuss konfrontiert sein wird.
Parallel dazu ist der Preis für Rohöl der Opec am Donnerstag auf 65,82 US-Dollar pro Barrel gefallen, was einem Rückgang von 1,40 Dollar im Vergleich zum Vortag entspricht. Dies spiegelt die allgemeine Tendenz wider, dass die Ölpreise in der vergangenen Woche weiter gesunken sind. Analysten berichten, dass die Nachfrage nach Öl schwach bleibt, während das Angebot reichlich vorhanden ist, was auf ein potenzielles Überangebot im nächsten Jahr hindeutet. Die zuletzt gestiegenen Rohöllagerbestände in den USA unterstützen diese Einschätzung.
Die Marktteilnehmer sind sich uneinig über die zukünftige Preisentwicklung. Während einige Experten darauf hinweisen, dass eine moderate Erhöhung der Fördermenge durch die Opec+ die Preise stabilisieren könnte, warnen andere vor einem anhaltenden Überangebot, das die Preise weiter unter Druck setzen könnte. In diesem Kontext bleibt die Marktentwicklung angespannt, und die kommenden Entscheidungen der Opec+ werden mit großer Aufmerksamkeit verfolgt.
Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 64,40USD auf L&S Exchange (03. Oktober 2025, 22:58 Uhr) gehandelt.
