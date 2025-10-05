Ölpreise stabilisieren sich: Opec+-Treffen könnte die Richtung ändern!

Am Freitag haben die Ölpreise eine vorübergehende Stabilisierung erfahren, nachdem sie in den vorangegangenen Handelstagen deutlich gefallen waren. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete 64,34 US-Dollar, was einem Anstieg von 23 Cent im Vergleich zum Vortag entspricht. Auch der Preis für die US-Sorte WTI stieg um 21 Cent auf 60,69 Dollar. Diese Erholung kommt jedoch nach einem signifikanten Rückgang, bei dem Brent-Öl seit Montag um mehr als vier Dollar pro Barrel gefallen ist. Die aktuelle Wochenbilanz deutet auf die schwächste Entwicklung seit Juni hin, was auf Spekulationen über eine mögliche Erhöhung der Fördermenge durch den Opec+-Verbund zurückzuführen ist.

Die Anleger blicken gespannt auf ein bevorstehendes Treffen der Opec+-Mitglieder am Wochenende, da der Verbund in der Vergangenheit mehrfach die Fördermengen angehoben hat. Die Opec selbst hat jedoch betont, dass noch keine Entscheidungen getroffen wurden. Die Internationale Energieagentur (IEA) hat zudem gewarnt, dass der Ölmarkt im kommenden Jahr voraussichtlich mit einem hohen Überschuss konfrontiert sein wird.