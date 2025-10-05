Thyssenkrupp beendet Joint Venture mit EPG: Was bedeutet das für die Zukunft?

Die Vereinbarung zwischen Thyssenkrupp und EPG wurde im Frühjahr 2022 getroffen, doch die Gespräche über den Kauf der restlichen 30 Prozent durch Kretinsky zogen sich hin. In der Zwischenzeit hat die Deutsche Bank das Kursziel für Thyssenkrupp von 9 auf 11,50 Euro angehoben, jedoch die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Bastian Synagowitz sieht Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) gut positioniert, um vom Wachstum im Marinebereich zu profitieren.

Thyssenkrupp hat die Gespräche über ein geplantes Joint Venture mit der EP Group (EPG) des tschechischen Unternehmers Daniel Kretinsky beendet. Dies wurde am Donnerstag bekannt gegeben, wobei Thyssenkrupp die Entscheidung als "einvernehmlich" bezeichnete. EPG hielt zuvor 20 Prozent an Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE) und strebte eine Erhöhung auf 50 Prozent an. Hintergrund der gescheiterten Verhandlungen ist ein indikatives Angebot des indischen Unternehmens Jindal Steel für TKSE. EPG respektiert den Wunsch von Thyssenkrupp, sich zunächst auf die Gespräche mit Jindal zu konzentrieren, und hat sich bereit erklärt, ihren Anteil zurückzugeben und den Kaufpreis erstattet zu bekommen.

Im Hinblick auf die Unternehmensstrategie hat Volkmar Dinstuhl, Vorstand von Thyssenkrupp Automotive Technology, in einem Interview betont, dass alle fünf Sparten des Konzerns verselbstständigt und an die Börse gebracht werden sollen. Ein Börsengang der Automotive-Sparte hängt von der Erhöhung der Profitabilität ab, die derzeit bei 3,3 Prozent liegt. Dinstuhl strebt eine Marge von 7 bis 10 Prozent an, um im Wettbewerb bestehen zu können. Ein Restrukturierungsprogramm, das 1.800 Arbeitsplätze in indirekten Bereichen betreffen wird, soll helfen, die Kosten zu senken und die Effizienz zu steigern.

Dinstuhl betont die Notwendigkeit, die Kundenorientierung zu verbessern und die Unternehmensstruktur zu optimieren, um schneller auf Marktveränderungen reagieren zu können. Der Fokus liegt darauf, Thyssenkrupp als wettbewerbsfähigen Konzern neu aufzustellen, auch wenn dies bedeutet, dass die Traditionsmarke in ihrer bisherigen Form nicht mehr existieren wird. Die Zukunft des Stahlbereichs bleibt ungewiss, doch Dinstuhl ist überzeugt, dass eine erfolgreiche Neuausrichtung möglich ist, um die Produktion in Deutschland und Europa zu sichern.

