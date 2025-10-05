BASF bleibt optimistisch: Neue Strategie und Dividende trotz Herausforderungen!

In einem weiteren Schritt hat BASF den Verkauf seines brasilianischen Geschäfts mit Bautenanstrichen an Sherwin-Williams für 1,15 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Das Unternehmen prüft zudem strategische Optionen für seine Geschäftseinheiten im Bereich Fahrzeuglacke und Oberflächentechnik, die auf großes Interesse von Investoren gestoßen sind. BASF hat entschieden, den Bereich Coatings nicht mehr als Teil des Kerngeschäfts zu betrachten.

Der Chemiekonzern BASF hat trotz anhaltender konjunktureller Herausforderungen seine mittelfristigen Ziele bekräftigt. Konzernchef Markus Kamieth äußerte sich optimistisch über die Fortschritte der neuen Unternehmensstrategie und strebt ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 10 bis 12 Milliarden Euro bis 2028 an. Diese Ankündigung erfolgte im Rahmen des Kapitalmarkttages in Antwerpen, wo auch die Ausschüttungspläne des Unternehmens bestätigt wurden. BASF plant eine jährliche Mindestdividende von 2,25 Euro pro Aktie und plant, zwischen 2027 und 2028 Aktien im Wert von mindestens vier Milliarden Euro zurückzukaufen. Diese Rückkäufe könnten möglicherweise früher beginnen, abhängig von Transaktionen im Bereich Coatings.

Im Zuge eines umfassenden Umbaus will BASF seine Profitabilität steigern, indem es sich von einem breit aufgestellten Chemiekonzern zu einem Unternehmen mit einem klaren Kerngeschäft aus vier Sparten entwickelt. Dazu zählen die Bereiche Chemicals, Materials, Industrial Solutions sowie Nutrition & Care. Ein wichtiger Bestandteil dieser Strategie ist der geplante Börsengang des Agrarchemiegeschäfts bis 2027. Im Gegensatz dazu plant das Management, das Geschäft mit Katalysatoren und Edelmetallen längerfristig zu halten.

BASF sieht sich derzeit mit einer Nachfrageschwäche und gesunkenen Preisen konfrontiert, die durch die allgemeine wirtschaftliche Lage und die US-Zollpolitik verschärft werden. Im Sommer hatte das Unternehmen seine Ergebnisziele gesenkt und rechnet mit weiterhin schwierigen Marktbedingungen. Analysten der UBS haben BASF nach dem Kapitalmarkttag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen, da die Unsicherheiten in der Auftragsentwicklung weiterhin bestehen.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,35 % und einem Kurs von 44,21EUR auf Tradegate (03. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.