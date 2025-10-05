Mutares stärkt Automotive-Segment: Übernahme von AUMOVIO in Italien!

Mutares, mit Hauptsitz in München, ist eine börsennotierte Private-Equity-Holding, die Unternehmen in Umbruchsituationen erwirbt, die ein signifikantes operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Die Holding hat Büros in mehreren internationalen Städten und verfolgt eine Strategie, die auf Stabilisierung und Neupositionierung der übernommenen Unternehmen abzielt, bevor diese wieder veräußert werden.

Die Mutares SE & Co. KGaA hat am 2. Oktober 2025 die Übernahme des Trommelbremsenwerks von AUMOVIO in Cairo Montenotte, Italien, erfolgreich abgeschlossen. Diese Transaktion umfasst sowohl den Produktions- als auch den Forschungs- und Entwicklungsstandort und beinhaltet die Übernahme aller Mitarbeitenden sowie der Geschäftsaktivitäten. Mit dieser Akquisition stärkt Mutares sein Segment Automotive & Mobility und führt die neu erworbene Einheit unter dem Namen Zendra Systems. Der Standort in Italien ist spezialisiert auf die Herstellung hydraulischer Trommelbremsen, einschließlich Feststellbremsen für Simplex-Bremsen. Für das Jahr 2025 wird ein Umsatz von etwa 100 Millionen Euro prognostiziert.

Zusätzlich hat Mutares am selben Tag die Übernahme von Kawneer EU, einem führenden Anbieter von Aluminiumfenstern und Fassadensystemen, bekannt gegeben. Diese Akquisition stärkt das Segment Engineering & Technology von Mutares. Kawneer EU operiert in den Niederlanden, Frankreich und Großbritannien und beschäftigt über 400 Mitarbeitende. Das Unternehmen bietet umfassende Lösungen für Gebäudehüllen und hat eine breite Kundenbasis mit über 450 Kunden und vier effizienten Produktionsstätten.

Die Übernahmen von Zendra Systems und Kawneer EU sind Teil der Wachstumsstrategie von Mutares, die darauf abzielt, die Marktposition in den jeweiligen Segmenten zu festigen und den Umsatz zu steigern. Mutares plant, die Synergien zwischen den neuen Akquisitionen und bestehenden Geschäftsbereichen zu nutzen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen und den Wert für die Aktionäre zu maximieren.

Die Aktien von Mutares werden im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ gehandelt und sind Teil des SDAX-Index. Die Holding bleibt aktiv auf der Suche nach weiteren Akquisitionen, um ihr Portfolio zu diversifizieren und zu erweitern.

Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,01 % und einem Kurs von 30,40EUR auf Tradegate (03. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.