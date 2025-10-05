TPG hebt Umsatzprognose auf 1 Milliarde Euro: Strategische Übernahmen im Fokus!

Die Übernahmen umfassen die Pharmosan Gruppe aus Wien, die Vamida Versandapotheke aus Brno sowie die Kölner Pharmaweiterbildungsplattform Apothekia. Diese Akquisitionen sollen im Jahr 2026 ein Umsatzvolumen von über 130 Millionen Euro generieren und tragen zur positiven Entwicklung der bereits seit 2022 zur TPG gehörenden ApoNow GmbH bei, die als Schnittstelle zwischen Pharmaherstellern und Apotheken fungiert. Die Zustimmung der Kartellbehörden in Österreich und Deutschland wird bis Ende 2025 erwartet.

Die The Platform Group AG (TPG) hat am 2. Oktober 2025 ihre Mittelfristprognose für das Geschäftsjahr 2026 angehoben und plant, einen Umsatz von 1 Milliarde Euro sowie ein bereinigtes EBITDA zwischen 70 und 80 Millionen Euro zu erzielen. Diese Anpassung erfolgt im Zuge von drei Mehrheitsübernahmen im Pharmabereich, die im vierten Quartal 2025 abgeschlossen werden sollen. Das Unternehmen erweitert zudem sein Segment „Service & Retail Goods“ und benennt es in „Pharma & Service Goods“ um.

CEO Dr. Dominik Benner äußerte sich optimistisch über die dynamische Entwicklung der Pharmabranche und betonte, dass TPG eine profitable Plattformlösung in einer Nische etabliert hat, die nun erheblich erweitert wird. Ziel ist es, als Partner der lokalen Apotheken alle Leistungsbestandteile abzubilden, von eCommerce über digitale Warenbeschaffung bis hin zu Weiterbildungsangeboten.

Zusätzlich plant TPG den Erwerb von zwei weiteren Unternehmen im Segment „Optics & Hearing“, die zusammen einen Umsatz im einstelligen Millionenbereich bei einer EBITDA-Marge von 24 % erzielen. CFO Bjoern Minnier hob hervor, dass die Übernahmen sowohl im Pharmabereich als auch im Segment Optics & Hearing die Nischenstrategie des Unternehmens erfolgreich erweitern und die Ertragskraft steigern werden.

Die Prognose für das Bruttowarenvolumen (GMV) wurde ebenfalls angehoben und soll voraussichtlich 1,7 Milliarden Euro erreichen. Die Anzahl der Partner soll auf über 18.000 steigen, was mit einem Anstieg der Produktzahl auf den Plattformen von über 20 % einhergeht. TPG verfolgt eine konservative Finanzierungsstrategie mit einem angestrebten Verschuldungsgrad zwischen 1,5 und 2,3.

In einer Strategy and Update Session am selben Tag werden Dr. Benner und Bjoern Minnier die aktuelle Geschäftsentwicklung sowie die zukünftige Strategie von TPG detailliert vorstellen.

