Euro unter Druck: Schwankungen und wichtige Konjunkturdaten im Fokus!

Am Freitag zeigte der Euro eine negative Tendenz und fiel auf einen Referenzkurs von 1,1734 Dollar, was einen Rückgang im Vergleich zum Vortag darstellt. Der Dollar kostete somit 0,8522 Euro. Die EZB legte zudem die Referenzkurse für andere bedeutende Währungen fest: 0,87260 britische Pfund, 172,90 japanische Yen und 0,9343 Schweizer Franken.

Am Donnerstag erlebte der Euro im US-Handelsverlauf eine vorübergehende Schwäche und fiel kurzzeitig unter die Marke von 1,17 US-Dollar. Dennoch konnte sich die Gemeinschaftswährung bis etwa eine Stunde vor Börsenschluss an der Wall Street wieder erholen und wurde mit 1,1720 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs am Nachmittag in Frankfurt auf 1,1754 Dollar fest, was einen Anstieg im Vergleich zum Mittwoch (1,1724 Dollar) darstellt. Der Dollar wurde zu diesem Zeitpunkt mit 0,8507 Euro bewertet.

Im frühen Handel am Freitag hielt sich der Euro jedoch über der Marke von 1,17 US-Dollar und wurde zuletzt mit 1,1719 Dollar gehandelt. Diese Stabilität folgte auf die vorangegangene Schwäche, als der Eurokurs kurzzeitig unter 1,17 Dollar gefallen war. Für den Freitag waren wichtige Konjunkturdaten aus der Eurozone angekündigt, darunter Einkaufsmanagerdaten aus Spanien und Italien sowie die Erzeugerpreise für den Monat August.

Ein weiterer bedeutender Faktor, der die Märkte beeinflussen könnte, ist der anstehende offizielle Arbeitsmarktbericht der US-Regierung. Aufgrund des aktuellen US-Shutdowns, der durch einen Haushaltsstreit verursacht wurde, wird jedoch nicht mit der Veröffentlichung dieser Daten gerechnet. Die Zahlen zu den geschaffenen Arbeitsplätzen in der Privatwirtschaft sind für die US-Notenbank Fed von großer Bedeutung, da sie einen wesentlichen Einfluss auf die Zinspolitik hat.

Insgesamt zeigt der Euro eine volatile Entwicklung, die durch externe wirtschaftliche Faktoren und politische Unsicherheiten beeinflusst wird. Die Märkte beobachten aufmerksam die kommenden Konjunkturdaten und die Situation in den USA, während Händler mögliche Handelsstrategien in einem sich schnell ändernden Umfeld entwickeln.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,173USD auf Forex (05. Oktober 2025, 02:32 Uhr) gehandelt.