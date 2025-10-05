MP Beteiligungs-GmbH erhöht Stimmrechtsanteil an BRAIN Biotech AG auf 46,56%

Die Erhöhung des Stimmrechtsanteils ist das Ergebnis einer konzerninternen Umstrukturierung, bei der die MP Beteiligungs-GmbH 3.300.000 Aktien (15,10 % der Stimmrechte) an die PBG Zweite GmbH übertragen hat. Diese Umstrukturierung dient der Verfolgung strategischer Ziele innerhalb des Unternehmens. Putsch hat jedoch klargestellt, dass in den nächsten zwölf Monaten keine signifikanten weiteren Stimmrechtsanteile durch Erwerb oder andere Mittel angestrebt werden. Zudem wird angestrebt, dass weiterhin mindestens ein von Putsch unterstützter Kandidat in den Aufsichtsrat der BRAIN Biotech AG gewählt wird. Eine darüber hinausgehende Einflussnahme auf die Besetzung der Verwaltungs- und Aufsichtsorgane ist derzeit nicht geplant.

Am 1. Oktober 2025 hat Martin Putsch, der Geschäftsführer der MP Beteiligungs-GmbH, eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 43 Abs. 1 WpHG an die BRAIN Biotech AG übermittelt. Diese Mitteilung informiert darüber, dass die PBG Zweite GmbH am 30. September 2025 die Schwelle von 10 % der Stimmrechte an der BRAIN Biotech AG überschritten hat. Der gesamte Stimmrechtsanteil, der der MP Beteiligungs-GmbH und der PBG Zweite GmbH zugerechnet wird, beträgt nun 46,56 %, was 10.172.364 Stimmrechten entspricht.

In Bezug auf die Finanzierung des Erwerbs der Stimmrechte wurde mitgeteilt, dass diese durch Eigenmittel der PBG Zweite GmbH erfolgt ist. Es wird betont, dass keine wesentlichen Änderungen in der Kapitalstruktur der BRAIN Biotech AG, insbesondere hinsichtlich des Verhältnisses von Eigen- und Fremdfinanzierung sowie der Dividendenpolitik, angestrebt werden.

Die BRAIN Biotech AG, mit Sitz in Zwingenberg, ist ein Unternehmen, das sich auf biotechnologische Lösungen spezialisiert hat. Die Mitteilung wurde im Rahmen der gesetzlichen Meldepflichten veröffentlicht und dient der europaweiten Verbreitung relevanter Informationen für Investoren und die Öffentlichkeit.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die BRAIN Biotech AG durch die Umstrukturierung innerhalb der MP Beteiligungs-GmbH und der PBG Zweite GmbH eine signifikante Erhöhung des Stimmrechtsanteils erfahren hat, was potenziell Auswirkungen auf die Unternehmensführung und strategische Ausrichtung haben könnte, jedoch keine kurzfristigen Veränderungen in der Kapitalstruktur oder der Unternehmenspolitik geplant sind.

Die BRAIN Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 2,25EUR auf Tradegate (03. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.