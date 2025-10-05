Rational-Aktien im Aufwind: Barclays hebt Kursziel auf 816 Euro!

Die Analysten von Barclays, unter der Leitung von Timothy Lee, haben das Kursziel für Rational von 805 auf 816 Euro angehoben und die Einstufung von "Equal Weight" auf "Overweight" geändert. Lee argumentiert, dass die Aktien des Unternehmens zu stark gefallen seien und sich die Bewertung auf einem Zehnjahrestief befinde, obwohl Rational über überlegene Qualitäten verfüge. Diese Bewertung spiegle ein sehr unwahrscheinliches Szenario eines Gewinnrückgangs wider. Zudem deuten Gespräche in den USA darauf hin, dass Rational möglicherweise Marktanteile gewinnen könnte, was dazu beitragen würde, potenzielle Zollbelastungen abzufedern.

Die Aktien des Großküchenausrüsters Rational zeigen am Donnerstag eine positive Entwicklung, nachdem die britische Investmentbank Barclays eine Kaufempfehlung ausgesprochen hat. Die Papiere stiegen um 6 Prozent und überschritten damit die Marke von 700 Euro sowie die 100-Tage-Durchschnittslinie. Diese Kursbewegung ist ein Zeichen für eine mögliche Bodenbildung im Chart, was auf eine Stabilisierung der Aktie hindeutet.

Die Anpassung der Kursprognosen kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Rational seinen Kursverlust für 2025 auf etwa 15 Prozent reduziert hat, nachdem er Anfang des Vormonats zeitweise bei 25 Prozent lag. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Marktteilnehmer optimistischer hinsichtlich der zukünftigen Geschäftsentwicklung des Unternehmens sind.

Ein weiterer Analyst, Philippe Lorrain von der Investmentbank Bernstein, hat sogar ein Kursziel von 1.035 Euro für die Rational-Aktien festgelegt, was die positive Stimmung unter den Analysten weiter unterstreicht. Die Kombination aus einer attraktiven Bewertung und den positiven Marktentwicklungen in den USA könnte Rational in eine günstige Position bringen, um von einer Erholung im Markt zu profitieren.

Insgesamt zeigt die aktuelle Entwicklung der Rational-Aktien, dass das Unternehmen trotz der Herausforderungen, die es in der Vergangenheit hatte, wieder auf dem Weg der Besserung ist. Die Analysten sind optimistisch, dass Rational in der Lage sein wird, seine Marktposition zu stärken und möglicherweise auch von einer positiven Marktentwicklung zu profitieren. Die heutige Kursbewegung könnte somit der Beginn einer nachhaltigen Erholung für die Aktien des Unternehmens sein.

Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 703EUR auf Tradegate (03. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.