Rentenmarkt unter Druck: Feiertag und US-Shutdown sorgen für Unsicherheit

Am Freitag blieben die Kurse deutscher Bundesanleihen im frühen Feiertagshandel nahezu unverändert. Der Euro-Bund-Future notierte stabil bei 128,69 Punkten, während die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen bei 2,70 Prozent lag. Der Feiertag zum Tag der Deutschen Einheit sorgte für eine gedämpfte Handelsaktivität, da dem Anleihemarkt klare Impulse fehlten. Im Laufe des Vormittags wurden jedoch Konjunkturdaten zur Stimmung der Einkaufsmanager sowie die Euroraum-Erzeugerpreise für August erwartet, die potenziell für Bewegung sorgen könnten.

In den USA war die Situation durch einen "Shutdown" geprägt, der seit dem Vortag in Kraft trat, nachdem Republikaner und Demokraten im Kongress sich nicht auf eine Übergangsfinanzierung einigen konnten. Dies führte dazu, dass keine offiziellen Konjunkturdaten veröffentlicht wurden, einschließlich des wichtigen Arbeitsmarktberichts, der für den Nachmittag angesetzt war. Der Arbeitsmarktbericht gilt als einer der entscheidenden Indikatoren für die US-Notenbank Fed, die ihre Zinspolitik stark an der Entwicklung des Arbeitsmarktes orientiert. Die Unsicherheit über die Dauer des Shutdowns und die damit verbundenen finanziellen Engpässe der US-Regierung trugen zur allgemeinen Marktskepsis bei.