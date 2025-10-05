Revolution in der Energiewende: GoldenPeaks und Huawei starten BESS-Projekt!

Adriano Agosti, Gründer und Chairman von GoldenPeaks Capital, und Jianjun Zhou, Vizepräsident von Huawei, betonten die Bedeutung dieser Kooperation für die europäische Energiewende. Huawei wird seine bewährte Energiespeicherplattform bereitstellen, während GoldenPeaks Capital seine Expertise in den mittel- und osteuropäischen Märkten weiter ausbauen wird. Diese Partnerschaft ist ein entscheidender Schritt in Richtung der EU-Ziele zur CO2-Neutralität.

GoldenPeaks Capital Holding Ltd. und Huawei Polska Sp. z o.o. haben am 3. Oktober 2025 eine Absichtserklärung zur Erweiterung ihrer Partnerschaft im Bereich erneuerbare Energien unterzeichnet. Der Fokus liegt auf der Entwicklung von Batteriespeichersystemen (BESS) mit einer Kapazität von 500 MWh in Europa. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Herausforderungen der Netzstabilität zu bewältigen, die durch den zunehmenden Anteil erneuerbarer Energien entstehen. Beide Unternehmen werden ihre Kernkompetenzen bündeln, um innovative und branchenführende Projekte zu realisieren.

GoldenPeaks Capital hat bereits eine starke Präsenz in Polen und Ungarn aufgebaut und plant, mehrere BESS-Projekte im Versorgungsmaßstab zu realisieren. Im Jahr 2024 übertraf das Unternehmen sein Ziel von 1 GW durch den Erwerb zusätzlicher Solarprojekte und hat sein BESS-Portfolio auf 392 MW/1,6 GWh erweitert. Diese Projekte haben durch die polnischen Kapazitätsmarktauktionen langfristige Umsatzgarantien erhalten.

Die Zusammenarbeit zwischen GoldenPeaks Capital und Huawei ist nicht neu; seit sieben Jahren arbeiten die beiden Unternehmen erfolgreich zusammen. Diese neue Vereinbarung zur Realisierung von 500 MWh BESS-Projekten spiegelt das Vertrauen in Huaweis Technologie und die kontinuierlichen Investitionen von GoldenPeaks Capital in den BESS-Sektor wider. Die Partnerschaft bietet zudem einen Rahmen für zukünftige Projekte und stärkt die Position von GoldenPeaks Capital als bedeutender Investor im Bereich erneuerbare Energien in Mittel- und Osteuropa.

Adriano Agosti hob hervor, dass die technologische Innovation von Huawei und die regionale Präsenz von GoldenPeaks Capital sich optimal ergänzen. Gemeinsam setzen sie neue Maßstäbe für fortschrittliche Batteriespeichersysteme und tragen zur Verbesserung der Zuverlässigkeit und Effizienz von Solarprojekten bei. Diese Entwicklungen sind entscheidend für die Unterstützung der laufenden Energiewende in der Region und die Erreichung der Klimaziele.

