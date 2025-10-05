Luxus trifft Kreativität: Der exklusive Couture Blend von Johnnie Walker!

Der Couture Blend ist ein luxuriöser Scotch-Whisky, der durch Experimentierfreude und Fortschritt geprägt ist. Rousteing hat ihn als Herzstück seiner Kollektion konzipiert, und Dr. Emma Walker, die Master Blenderin, hat für diese Mischung Whiskys ausgewählt, die mindestens 40 Jahre alt sind, sowie experimentelle und seltene Whiskys. Die Auswahl umfasst Whiskys aus stillgelegten Brennereien wie Port Dundas und Caledonian sowie moderne Ausdrucksformen aus den letzten zwei Jahrzehnten. Dr. Walker beschreibt die Mischung als ein flüssiges Manifest für Stil und Kreativität, inspiriert von Rousteings persönlicher Entwicklung und künstlerischem Werdegang.

Am 3. Oktober 2025 präsentierten Johnnie Walker und der kreative Modedirektor Olivier Rousteing ihre neueste Zusammenarbeit, den „Couture Blend“. Diese limitierte Edition ist eine Hommage an die kreative Evolution und vereint Tradition mit avantgardistischem Design. Der Couture Blend wird im Johnnie Walker Vault, einem geheimen Atelier in Edinburgh, hergestellt und folgt auf den Erfolg der ersten Veröffentlichung, Couture Expression.

Das Design der Flasche spiegelt die Verschmelzung von Tradition und Innovation wider. Rousteing hat die klassischen Proportionen der Johnnie Walker-Flasche neu interpretiert und eine architektonische Karaffe geschaffen, die mit Gold verziert ist und die Codes des Luxus-Scotch neu definiert. Der Flakon, der in limitierter Auflage von nur 1.500 Stück erhältlich ist, wird von einem übergroßen quadratischen Verschluss gekrönt und soll die Spannung zwischen Minimalismus und Maximalismus einfangen.

Der empfohlene Verkaufspreis für den Couture Blend liegt bei 2.500 US-Dollar. Rousteing beschreibt die Kreation als das Herzstück seiner Kollektion, das Gespräche und Neugierde anregen soll. Diese Produkteinführung fällt zeitlich mit Rousteings 40. Geburtstag zusammen, was für ihn einen bedeutenden Lebensabschnitt markiert.

Insgesamt zeigt der Couture Blend nicht nur die Kunstfertigkeit und das Engagement von Johnnie Walker für hochwertige Whiskys, sondern auch die kreative Vision von Olivier Rousteing, der mit seiner Arbeit die Grenzen des Luxus neu definiert. Die Kombination aus traditioneller Whisky-Herstellung und modernem Design macht diesen Blend zu einem einzigartigen Erlebnis für Whisky-Liebhaber und Sammler.

