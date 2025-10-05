Mister Spex SE: Stimmrechtsanteile sinken – Was bedeutet das für Anleger?

Mister Spex SE hat ihren Sitz in Berlin, Deutschland, und ist unter der Legal Entity Identifier (LEI) 391200SBGUML8UFGNW39 registriert. Der Hauptgrund für die Mitteilung ist der Erwerb bzw. die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten, was zu einer Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte geführt hat. Der Mitteilungspflichtige ist die Quaero Capital S.A., eine juristische Person mit Sitz in Genf, Schweiz.

Am 3. Oktober 2025 veröffentlichte die Mister Spex SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die auf die europaweite Verbreitung abzielt. Diese Mitteilung, die durch EQS News übermittelt wurde, informiert über Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens.

Laut der Mitteilung hat der Mitteilungspflichtige am 1. Oktober 2025 die Schwelle von 3 % der Stimmrechte überschritten. Der aktuelle Anteil an Stimmrechten beträgt nun 2,87 %, was einen Rückgang im Vergleich zur letzten Mitteilung darstellt, in der der Anteil bei 3,01 % lag. Die Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG beträgt 35.048.001.

Die Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen zeigen, dass der Mitteilungspflichtige insgesamt 1.004.841 Stimmrechte hält, was 2,87 % der Gesamtstimmrechte entspricht. Es wurden keine Instrumente im Sinne des § 38 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 WpHG angegeben, die Stimmrechte beinhalten. Dies deutet darauf hin, dass der Mitteilungspflichtige keine weiteren finanziellen Instrumente hält, die in die Berechnung der Stimmrechte einfließen könnten.

Zusätzlich wird in der Mitteilung klargestellt, dass der Mitteilungspflichtige weder beherrscht wird noch andere Unternehmen beherrscht, die Stimmrechte an der Mister Spex SE halten oder denen solche Stimmrechte zugerechnet werden. Dies gibt einen klaren Überblick über die Eigentumsverhältnisse und die Stimmrechtsstruktur des Unternehmens.

Die Veröffentlichung dieser Mitteilung ist Teil der gesetzlichen Meldepflichten, die Unternehmen einhalten müssen, um Transparenz gegenüber Investoren und der Öffentlichkeit zu gewährleisten. Mister Spex SE bleibt somit im Fokus der Anleger, insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung ihrer Stimmrechtsanteile und die damit verbundenen strategischen Entscheidungen.

Die Mister Spex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,96 % und einem Kurs von 1,565EUR auf Tradegate (03. Oktober 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.